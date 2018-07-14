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Sahil Güvenlik, mahsur kalan iki kişiyi kurtardı

Sahil Güvenlik, mahsur kalan iki kişiyi kurtardı

Sadrazamköy’de kilise bölgesinden dün akşam üstü balıkçı teknesiyle denize açıldıktan sonra mahsur kalan iki kişi Sahil Güvenlik ekipleri tarafından sağ olarak bulundu.

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Polis Basın Bülteni’ne göre, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yapılan arama sonucunda, tekne 3-4 kilometre açıkta alabora olmuş şekilde; Yousif Diola ve İlla Diola ise kilisenin 300-400 metre batısında sağ olarak bulundu.

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