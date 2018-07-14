Sahil Güvenlik, mahsur kalan iki kişiyi kurtardı
Sadrazamköy’de kilise bölgesinden dün akşam üstü balıkçı teknesiyle denize açıldıktan sonra mahsur kalan iki kişi Sahil Güvenlik ekipleri tarafından sağ olarak bulundu.
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Polis Basın Bülteni’ne göre, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yapılan arama sonucunda, tekne 3-4 kilometre açıkta alabora olmuş şekilde; Yousif Diola ve İlla Diola ise kilisenin 300-400 metre batısında sağ olarak bulundu.
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