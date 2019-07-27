Sahibi hala ortada yok

Lefkoşa Atatürk Stadyumu alanında yaklaşık bir aydır duran aracın tüm parçaları neredeyse çalındı

Lefkoşa Atatürk Stadyumu park alanında yaklaşık bir aydır park halinde duran GA 400 plakalı aracın tüm parçaları neredeyse çalındı. Tüm camları kırık olan aracın, içindeki koltuklar yerinden söküldü, birçok parçası yerinde yok.

Bölgedeki vatandaşlar YENİDÜZEN’e yaptığı açıklamada, aracın neredeyse bir aydır atıl durumda olduğunu, üzerindeki tüm parçaların da söküldüğünü ifade etti.

Aracın eski bir araba olmadığını da belirten vatandaşlar, aracın içinde çanta ve montların olduğunu polise durumu bildirdiklerini kaydetti.

Polis Basın Subaylığı, ilgili araç ile Lefkoşa Trafik Şube’de soruşturma başlatıldığını aracın ise kime ait olduğunun henüz belirlenemediği öğrenildi.

Fotoğraflar: Devrim DEMİR