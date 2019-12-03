Sahi biz niye?

Sahi biz Ercan Havaalanı’nı niye özelleştirmiştik?

Bu soruyu cepte tutunuz!

Yine konuşuruz.



* * *

60 milyon borcu var, devlete…

Hani “yollar tamir olmuyor çünkü para yok” diyoruz ya…

Hani “hastanelerimiz bu nüfusa yetmiyor…”



* * *

Sahi biz Ercan’ı niçin özelleştirmiştik?



* * *

O fotoğraf dün gibi aklımda!

Koskocaman bir çek ve ağzı kulaklarında bakanlar…

- 13’üncü maaş ödenecekti de topluca bir “suskunluk merasimi” yaşanmıştı … -

Tesadüf bu ya, o fotoğraftan biri Başkan oldu şimdi, biri genel sekreter!

Başbakan oldu…



* * *

Ercan’dan daha pahalıya uçuyoruz ya, vergisi de içinde!

Siz ödüyorsunuz, geriye dönmüyor.

Maliye Bakanı kararlı, “Kuruşuna kadar alacağım” diyor.

Keşke!



* * *

60 milyonun içinde KDV de var.

Yine siz ödüyorsunuz –enayi yurttaşlar- sizin paranızı da birileri iç ediyor.



* * *

Bir 6 milyon da Sosyal Sigorta borcu var, biliyor musunuz?

6 milyon 183 bin TL.

Şimdi “af” çıkacak, yeniden…

Bu af “Büyük Boy.”

Extra Large!

19 senelik deniyor.

Peki ne olacak?

Borcunu tümden ödese dahi 700 bin küsur ceza silinecek.

O da “bizden” gitti mi?



* * *

603 çalışanın sigorta borcuymuş bu!

Meraklandım, araştırdım: Kaçı buralı?

498’i TC yurttaşı…

5’i KKTC…



* * *

Sahi biz bu Ercan’ı niçin özelleştirmiştik?

Söyleyeyim mi?

“KKTC”yi de böyle özelleştirdik de o nedenle…

Hani “geniş gövdeli uçaklar inecek” diyorlar ya!

O geniş gövdeler inmiş de tepemize binmiş bile…

