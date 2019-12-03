Sahi biz niye?
Sahi biz Ercan Havaalanı’nı niye özelleştirmiştik?
Bu soruyu cepte tutunuz!
Yine konuşuruz.
* * *
60 milyon borcu var, devlete…
Hani “yollar tamir olmuyor çünkü para yok” diyoruz ya…
Hani “hastanelerimiz bu nüfusa yetmiyor…”
* * *
Sahi biz Ercan’ı niçin özelleştirmiştik?
* * *
O fotoğraf dün gibi aklımda!
Koskocaman bir çek ve ağzı kulaklarında bakanlar…
- 13’üncü maaş ödenecekti de topluca bir “suskunluk merasimi” yaşanmıştı … -
Tesadüf bu ya, o fotoğraftan biri Başkan oldu şimdi, biri genel sekreter!
Başbakan oldu…
* * *
Ercan’dan daha pahalıya uçuyoruz ya, vergisi de içinde!
Siz ödüyorsunuz, geriye dönmüyor.
Maliye Bakanı kararlı, “Kuruşuna kadar alacağım” diyor.
Keşke!
* * *
60 milyonun içinde KDV de var.
Yine siz ödüyorsunuz –enayi yurttaşlar- sizin paranızı da birileri iç ediyor.
* * *
Bir 6 milyon da Sosyal Sigorta borcu var, biliyor musunuz?
6 milyon 183 bin TL.
Şimdi “af” çıkacak, yeniden…
Bu af “Büyük Boy.”
Extra Large!
19 senelik deniyor.
Peki ne olacak?
Borcunu tümden ödese dahi 700 bin küsur ceza silinecek.
O da “bizden” gitti mi?
* * *
603 çalışanın sigorta borcuymuş bu!
Meraklandım, araştırdım: Kaçı buralı?
498’i TC yurttaşı…
5’i KKTC…
* * *
Sahi biz bu Ercan’ı niçin özelleştirmiştik?
Söyleyeyim mi?
“KKTC”yi de böyle özelleştirdik de o nedenle…
Hani “geniş gövdeli uçaklar inecek” diyorlar ya!
O geniş gövdeler inmiş de tepemize binmiş bile…