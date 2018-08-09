Şahali'nin Ankara temasları sürüyor

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, TC Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile görüştü. Resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara’ya giden Şahali Bakan Pakdemirli’nin göreve gelmesinin ardından ilk kez bir araya geldi.

Bakan Şahali’ye Ankara’daki temaslarında, bakanlık bürokrat ve yetkilileri eşlik ediyor. Şahali’nin, Pakdemirli ile görüşmesinin ardından, bakanlıkların bürokrat ve yetkilileri bir araya gelerek çalışmalar yapacak.

İki bakanın görüşmesi sırasında Türkiye’den su temini konusunda yürütülen projeler, orman ve ormancılık alanında var olan işbirliğinin güçlendirilmesi ve Entegre Tarım Bilgi sistemi konusunda işbirliği konuları üzerinde fikir alışverişi yapıldı.

İki gün boyunca heyetler arası devam edecek görüşmelerde ise TC Toprak Mahsulleri Ofisi, TC Et ve Süt Kurumu, TC Tarımsal Araştırma ve Politikalar Genel Müdürlüğü, DSİ Genel Müdürü, TC Orman Genel Müdürü, Gıda ve Kontrol Tarım Müdürü ile bir araya gelinecek.