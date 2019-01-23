Şahali’den ‘hastalıkla mücadele programı’na ilişkin açıklama

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada dün Tarım Dairesi tarafından yayınlanan ‘hastalıkla mücadele programı’ haberine ilişkin ortaya çıkan birtakım yanlış anlaşılmaların olduğunu belirterek, konuya ilişkin detaylı bilgi verdi.

Şahali sosyal medya aracılığıyla az önce yaptığı açıklamada, ilaçlamanın genel bir ilaçlama olmadığının altını çizerek, ilaçlama yapılan dönem ile ilaçlama yapılan tarla içerisinde ve kenarlarında bulunan gömeç, yabani pırasa, yabani ıspanak, ayrelli ve yumurta otu gibi otların toplanmaması ve tüketilmemesi gerektiğini altını çizdi.

Şahali açıklamasında şunları ifade etti:

“Dün Tarım Dairemiz tarafından yapılan uyarının yanlış anlaşıldığını görüyorum. Aşağıdaki açıklamanın TAMAMI OKUNURSA mesele KOLAYLIKLA anlaşılacaktır...

Tahıl ÜRETİMİ, büyümeye yardımcı ürünlerle hastalık ve zararlılarla mücadele ürünleri kullanılmadan YAPILAMAZ! Tarım Dairemiz, genel bir ilaçlama yapacağını duyurmuş DEĞİLDİR. Üreticilerin kullanmak zorunda oldukları herbisit, fungusit ve insektisit gibi mücadele ürünleri tahıl alanlarında yetişen DOĞAL BİTKİLERE de bulaşmaktadır. Bu ürünlerin etki süreleri 7 ile 21 gün arasındadır ve her üretici bu ürünleri tarlasındaki bitkinin genel durumuna göre FARKLI zamanlarda kullanabilmektedir. Kullanılan ürünler hastalık ve zararlı önleyicidir ve YASALDIR. Yasal olmayan mücadele ürünlerinin ülkeye girişi pek tabii ki YASAKTIR. Üreticilerimiz ilaçlama faaliyetini KENDİ araç ve ekipmanları ile yapmaktadır. YEŞİL HELİKOPTER ile yapılan ilaçlama BİYOLOJİK olup sadece ÇAM KESE BÖCEĞİ ile mücadele amaçlıdır. Bu açıklama HALK SAĞLIĞINI KORUYUCU BİR ÖNLEM olarak yapılmıştır!!! Konu bundan ibaret OLUP, dün yapılan açıklama aşağıdaki gibidir. DUYURU Tahıl alanlarında hastalık, zararlı ve yabancı otlara karşı kimyasal (herbisit, fungusit ve insektisit) mücadele yapılabileceğinden dolayı, bu dönemde tarla içerisinde ve kenarlarında bulunan gömeç, yabani pırasa, yabani ıspanak, ayrelli ve yumurta otu gibi otların toplanmaması ve tüketilmemesi önemle duyurulur.”