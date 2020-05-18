Şahali: “Yangına hazır değiliz”

CTP Milletvekili Erkut Şahali mecliste tarım konusunda söz aldı. Başbakan’ın dün yaşanan yangınla ilgili tavrını “Pollyannavari” olarak niteleyen Şahali, “sanki bu ülke dün kurulmuş ne mevzuatı ne geleneği var, başımız tokuştukça bir şeyler öğreniyoruz” gibi bir yaklaşımın güdüldüğünü dile getirdi.

Şahali, Başbakan’ın örneğin iş araçlarının yangın çağrısına tabi olduğundan bihaber gibi davrandığını belirtti.

Dünyanın her yerinde sahip olunan imkanlar çerçevesinde üstesinden gelinmeyen doğa felaketleri yaşandığını söyleyen ve Avustralya’yı örnek veren Şahali, öte yandan hazırlık anlamında ne noktada olduğunun etüd edilmesi gerektiğini belirtti.

Şahali, dünkü yangına hazır olunmadığını kaydetti, yangın kuvvet ekiplerinin bu yıl gecikmeli şekilde kurulduğunu söyledi.

Bu ekiplerin istihdam sürecinin de adil olmadığını dile getiren Şahali, bir münhal ilanına bile çıkılmadığını kaydetti.

Afet ve Acil Durum Yönetim Komitesi’nin gerekli önlemleri almak için gereken adımların atılmasını isteyen Şahali, Bakan Oğuz’un yangının büyük ihtimalle piknik yüzünden çıktığını söylediğini kaydederek eğer böyleyse, pikniğin hâlâ yasak olup olmadığını, yangın gözcülerinin ne yapıyor olduğunu sordu.

Sabotaj şüphesiyle ilgili adli soruşturmanın tabi ki yapılması gerektiğini dile getiren Şahali, “Peki idari soruşturma yapılacak mı?” diye sordu.

Hâlâ pek çok noktada gereken yangın önlemlerinin alınmadığını söyleyen Şahali 10 Mayıs’ta orman işçilerinin lavanta fidanlarının köklerini çapalıyor olduğunu kaydetti.

Geçen yıl yangın kuvvet ekiplerinin 1 Nisan’da göreve başlamasından önce gerekli eğitimlerden geçtiğini söyleyen Şahali, bu yıl Mayıs başında istihdam edilen bu personele eğitim verilip verilmediğini sordu.

Erkut Şahali, yangının 177 ihbarıyla mı yoksa ekiplerin tespitiyle mi fark edildiğini sordu.

“Türkiye eski müdürü aradı”

Orman Dairesi’nin icraatlarına değinen Şahali, Türkiye’den “yangınla ilgili yardım istiyor musunuz” sorusunun eski Orman Dairesi Müdürü’ne sorulduğunu söyledi, bir yıldır görevde olan müdürün kendini TC’deki muhataplarına tanıtmadığını dile getirdi.

Ülkede yangın helikopteri bulunsaydı 16 dakikada bölgeye ulaşacağını Türkiye’den helikopterlerin 24 dakikada geldiğini dile getiren Şahali, TC’de güney sahilinde bulunan helikopterlerin her an KKTC’ye yardıma hazır olduğunu ifade etti.

“Helikopter alma gerçekçi hedef değil”

Şahali, durum böyleyken ekonomik koşulları da göz önüne alınca helikopter alma hedefinin gerçekçi olmadığını anlattı.

Erkut Şahali, yangının elektrik direklerinin çevresindeki otlardan kaynaklanmış olabileceği yönündeki ifadelere de değinerek eğer böyleyse bu otları temizlemenin kimin görevi olduğunu sordu.

Yangın gözcülerinin çok titiz şekilde belirlenmesi gerektiğini kaydeden Şahali, Orman Dairesi Müdürlüğü’nün yürütmesi gereken faaliyetlerle ilgili Orman Mühendisleri Odası’nın açıklamalarının dikkate alınmasını istedi.

Çavuşoğlu: Önlem yanında bilinç de önemli

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz’un hâlâ yangınla ilgilendiğini o nedenle kendisinin yanıt vermek üzere kürsüye çıktığını belirtti.

Bahsedilen istihdamın yangınlar başlamadan mümkün olan tedbirleri almak için yapıldığını ancak pandemiden dolayı bunun geciktiğini anlatan Çavuşoğlu, yangınların istihdamlardan sonra çıktığına da işaret etti.

Koruma yollarının, irtibat yollarının ne kadarının temizlendiği ya da yangının çıkma nedenlerinin Bakan Oğuz tarafından açıklanacağını söyleyen Çavuşoğlu, öte yandan önlemlerin yanı sıra çevre bilincinin de önemli olduğunu vurguladı.

Araçların yangın söndürme görevine çağrılması konusunda anlatılmaya çalışılanın ilgili mevzuatı düzenlemek, yardımı teşvik etmek olduğunu dile getiren Çavuşoğlu daha önce yangın söndürmede kullanılan ve yanan araçların ödemelerinin yapılamadığını dile getirdi.

Çavuşoğlu, istihdamlar konusunda daha önce yapılan istihdamlar konusunda da şikayetler olduğunu anımsatarak yapılan istihdamların önemli bölümünün daha önce görev yapmış kişilerden olduğunu kaydetti.

Bakan Çavuşoğlu, dağlık alanlarda çıkan yangınların insan eliyle söndürülmesinin oldukça güç olduğunu belirtti, meselenin yangının çıkmasını önlemek olduğunu dile getirdi.

Kurum kuruluşlarının da yangın konusunda önlem alma sorumluluğu olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, yangın emniyet şeritlerinin temiz olmasının da önemli olduğunu ifade etti.

Şahali’nin konuşmasını lavantalar konusuyla birleştirdiğini dile getiren Çavuşoğlu, bu gibi denemeler yapmanın Bakanlığın görevi olduğunu kaydetti, yangına lavantayı karıştırmamak gerektiğini düşündüğünü belirtti.

Nazım Çavuşoğlu, TC yetkililerinin eski Orman Dairesi Müdürü’nü aramasının, Türkiye’de telefonların kurumlara ait olmasından ve KKTC’de de böyle olduğu sanılmasından kaynaklandığını söyledi.