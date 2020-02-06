Üreticinin tüccara 950 TL verdiği ürünü, üreticiye 1350 TL fiyat açıklanmasına karşın, Cypfruvex’in tonu 1750 liradan satın aldığına işaret eden CTP Milletvekili, eski Tarım Bakanı Erkut Şahali, “Üreticinin emeği, tüccara meze edildi, hükümet seyretti” dedi.

CTP Milletvekili, eski Tarım Bakanı Erkut Şahali, sezonun gelip geçmesine Cypfruvex'deki yönetim sorunun giderilemediğine işaret ederken, olanın da üreticiye ve ürüne olduğunun altını çizdi.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada üreticinin tüccara 950 TL verdiği ürünü, üreticiye 1350 TL fiyat açıklanmasına karşın, Cypfruvex’in tonu 1750 liradan satın aldığına da vurgu yapan CTP Milletvekili, eski Tarım Bakanı Erkut Şahali, “Üreticinin emeği, tüccara meze edildi, hükümet seyretti” dedi.

Şahali’nin açıklaması şöyle

“Cypfruvex halkın malıydı, onu kooperatife dönüştürecektiniz, öyle mi!

Üreticinin tüccara 950 liradan verdiği ürünü Cypfruvex tonu 1750 liradan satın aldı, aferin poh poh iş yaptı!

Madem 1750 liraya alabiliyorsunuz, neden üreticiye 1350 diye fiyat açıkladınız a işbilmezler?

Kıbrıslı Türk narenciye üreticisinin emeği 950 liraya tüccara, tüccarın aldığı ürün 1750 liraya üreticinin malı Cypfruvex'e. Nasıl saadet zinciri ama ha!

Bu yılki mandora/king mandalina, tüccara tonu 950 liradan gitti, Cypfruvex 1350 diye fiyat açıkladı, ala ala 500 bilemedin 600 ton alabildi.

Üreticinin emeği, tüccara meze edildi, hükümet seyretti.

Sezon geldi geçiyor, hala Cypfruvex'e müdür atıyorlar, sonra görevden alıyorlar, yönetim kuruluyla hükümet kapışıyor, olan ürüne ve üreticiye oluyor.

Halk düşmanısınız resmen!!!”