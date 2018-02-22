Şahali: “Suyla ilgili politika belirleme yetkisi Su Kurumu’nda”

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, suyla ilgili politika belirleme yetkisinin Su Kurumu’nda olacağını, Su İşleri Dairesi’nin ise politika belirleme değil işin pratik tarafında yer alacağını söyledi.

Bakanlık Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, Şahali, Çevre Mühendisleri Odası yetkililerini kabul etti. Şahali, kabulde hükümetin su politikasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.



VEYSİOĞLU: “GÜZELYURT AKİFERİ ÜZERİNDE YENİ KUYU İZİNLERİ VERİLMEMELİ”

Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Doğaç Veysioğlu, ziyaret amaçlarının içme suyu ile atık sular konusundaki çalışmalara ve öngörülen projelere ilişkin görüş alış verişinde bulunmak olduğunu belirtti.

Veysioğlu, oda olarak 2016 yılında hazırladıkları su politikasıyla ilgili kapsamlı önerilerini Şahali’ye sundu.

Güzelyurt Akiferi üzerinde yeni kuyu izinleri verilmemesini de isteyen Doğaç Veysioğlu, hükümet programında yer alan Su Kurumu’nun oluşmasına da destek verdiklerini söyledi.



“SU İLE İLGİLİ POLİTİKA BELİRLEME YETKİSİ SU KURUMUNDA OLACAK”

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Şahali de kabulde yaptığı konuşmada, su konusunda Su İşleri Dairesi’nin politika belirleme değil, işin pratik tarafında yer alacağını söyledi. Şahali su ile ilgili politika belirleme yetkisinin Su Kurumu’nda olacağının altını çizdi.

Su Kurumu’nun temel vizyonunun mevcut kaynaklarla gelen suyun bilimsel esaslara dayalı akılcı kullanımı olduğunu belirten Şahali, “Su kurumunda, mevcut kaynakların korunması ve geliştirilmesiyle ilgili disiplin mekanizmasını oluşturacak bir yapı öngörülmektedir. Katılımcı bir anlayışla hareket edilecek ve devlet tek başına geliştirdiği politikayı uyguladığı bir nokta olmayacak. Devletin görüşleri ilgili diğer çevrelerin katılımıyla zenginleşecek ve şeffaflık konusunda özen gösterilecek” dedi.



“PROJELENDİRMEYLE İLGİLİ CİDDİ BİR GERİ KALMIŞLIK SÖZ KONUSU”

Türkiye’den gelen suyun, yerel suların ve atık suların Su Kurumu’nun yetki alanında olacağını belirten Bakan Şahali, su komitesinin de işin teknik boyutuyle ilgili çalışmalarını sürdüreceğini söyledi.

Projelendirmeyle ilgili ciddi bir geri kalmışlığın söz konusu olduğuna dikkati çeken Bakan Şahali, “2 Mart 2016 yılından bugüne kadar maalesef devletin ‘bu benim işimdir bunu ben yaptım’ diyebileceği bir çalışması yoktur. Bir tek Mimar ve Mühendis Odaları Birliğinin çalışması bulunuyor. Devletin envanterinde referans göstereceği verisi yoktur. Devlet, bırakın çalışmamasını DSİ’nin çalışma isteğine bile gereken ölçüde destek sağlama konusunda zaafiyet gösterdi” dedi.



“SU KONUSUNA YAKINDAN BAKMAYA NİYETLİYİZ”

Erkut Şahali, devletin bugüne kadar su konusuna uzaktan baktığını ancak kendilerinin bunun tam tersine konuya yakından bakmaya niyetli olduklarını söyleyerek “Hem günü yakalamak hem de bundan sonrasında takvim içinde çalışmayı sürdürebilmek adına konuya geçmiş hükümet gibi uzaktan değil yakından bakıyoruz” şeklinde konuştu.



“YÜKÜMLÜLÜKLERİMİZİ YERİNE GETİRMEDİĞİMİZ İÇİN BAZI PROJELERİ TÜRKİYE YAPIYOR”

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Şahali, KKTC’nin yerine getirmesi gereken yükümlülükleri yerine getirmemesinden dolayı bazı projelerin Türkiye tarafından yapıldığını kaydetti.

Şahali, “İçme suyu şebekesinin taşıyıcı kısmının Türkiye Cumhuriyeti tarafından projelendirildi ve belediye depolarına kadar olan kısmı gerçekleştirildi. İç şebekeler 2 Mart 1016 anlaşmasının öngördüğü şekilde olmalıydı. Yani bütünüyle içme suyu, yağmur suyu ve atık su arıtma tesisleri dahil olmak üzere bir bütün olarak projelendirilecekti” dedi.

KKTC makamları tarafından yapılması gereken pek çok işin ilgisizlik nedeni ile DSİ tarafından yapıldığını söyleyen Şahali, “Bu şekilde soğuktan bakmaya devam edersek bir gün ansızın yapım işleri ile ilgili yap-işlet-devret ihalesini Türkiye Kamu İhale Kurumu’ndan okuyacağız. Bunun olmaması için su konusunda üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmek için çalışıyoruz” dedi.

Kendi makam ve insan kaynağının bu çalışmaları gerçekleştirecek ve sonuçlandıracak yeterlilikte olduğuna dikkat çeken Erkut Şahali, zaman kayıplarını telafi ederek günü yakalayacaklarını söyledi.