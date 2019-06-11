Şahali: Maliye’nin ilk konuğu Necati Şaşmaz

Ayşe GÜLER

CTP Milletvekili Erkut Şahali, hükümetin güvenoyunun ardından dünkü Genel Kurul’un ilk ciddi mesai günü olduğunu belirtti, Maliye Bakanı’nın ilk konuğunun daha önce ‘tartışmalı yurttaşlık kararlarının simge isimlerden olan’ Necati Şaşmaz olmasına dikkat çekti.

Şahali, hükümet ortaklarının Türkiye’ye yaptığı ziyaretin pek çok konuyu ortaya çıkardığını da ifade ederek, protokolle ilgili takvimin ne olacağının kamuoyu ile ilgili paylaşılması gerektiğini söyledi.

Denetim görevi ile toplanan Meclis’in bugünkü toplantısının gündeminde 8 gündem dışı konuşma istemi bulunuyor.

“Protokolle ilgili takvim paylaşılmalı”

CTP Milletvekili Erkut Şahali, ‘tarımda yarım kalan işleri’ gündeme getirdi, ilk olarak hükümete başarı diledi.

Hükümetin güvenoyunun ardından dünkü Genel Kurul’un ilk ciddi mesai günü olduğunu belirten Şahali, Maliye Bakanı’nın ilk konuğunun daha önce de ‘tartışmalı yurttaşlık kararlarının simge isimlerden olan’ Necati Şaşmaz olmasına dikkat çekti.

Şahali, hükümet ortaklarının Türkiye’ye yaptığı ziyaretin pek çok konuyu ortaya çıkardığını ifade etti, protokolle ilgili takvimin ne olacağının kamuoyu ile ilgili paylaşılması gerektiğini söyledi.

Oğuz’un göreve geleli 1 ay olduğunu ifade eden Şahali, ele alınması gereken işlerin altını çizmek istediğini dile getirdi.

Şahali, hükümet değişikliği ile birlikte arpa ve buğday fiyatların belirlendiğini kaydederek, TÜK Yönetim Kurulu’nun aldığı kararın ardından hem arpa hem de buğday alımlarının başladığını belirtti.

Buna bağlı olarak süt fiyatlarının güncellenmesi gerektiğine de işaret eden Şahali, hayvancılık sektörünün üst düzeyde ekonomik faaliyet olarak değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Şahali, hayvancının üretimin kesintisiz devam etmesi için vizyon sahibi olunmasının önemine işaret etti.

1 Ağustos itibariyle açık süt toplanmasının devam edileceğini ancak bu konuda teşvik verilmeyeceğini hatırlatan Şahali, bu alanda hükümetin nasıl bir adım atacağını sordu.

Şahali, TÜK’ün en önemli kurumlar arasında yer aldığını, faaliyetlerinin kesintisiz şekilde devam etmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Balıkçılık konusunun ada ülkesi olmamıza rağmen ihmal edildiğini belirten Şahali, bu faaliyetin gereken şekilde yapılması için çağdaş standartların oluşturulması gerektiğine değindi.

Şahali, barınaklarla bazı projelerin devam ettiğine işaret etti.

Oğuz: 15 ayda yaptıklarınızı, 15 günde hayata geçiremeyiz

Tarım Bakanı Dursun Oğuz, Şahali’nin açıklamalarını eleştirdi, 15 ayda yaptıklarını, 15 günde hayata geçirmesini beklemesinin doğru olmadığını belirtti.

Oğuz, yemlik arpada yukarı yönde herhangi bir fiyat oynaması yapılmayacağını dile getirdi.