Şahali “Maliye seyir defteri doğru bilgiler içermiyor”

CTP Mağusa Milletvekili Erkut Şahali kamu maliyesi ile ilgili doğrulanmış resmi bilgiye ulaşmakta zorluk çektiklerini söyledi.

Mart ayı kesin hesabı raporu bugün Maliye internet sitesine eklendiğine dikkati çeken Şahali, Maliye seyir defterinin doğru bilgiler içermediğini ifade etti.

Devletin Nisan ayı gelirlerinde % 50’lik bir gelir kaybı olduğuna dikkati çeken Şahali “Hükümetin coronavirüsü nedeniyle öngördüğü harcamaların 3’te biri kullanılmıştır” dedi.

“Piyasaya öngörülen sıcak para akışı gerçekleşmiyor. Piyasada muazzam bir daralma vardır. Hükümet derhal bir sicil affını gündeme alması gerekiyor” diyen Şahali, hükümetin vergi kira ve benzeri kamu mükellefiyetlerini gidererek, krediye erişim şansını sağmaması gerektiğini ifade etti.

“İmar Planı çalışmaları ele alınmalıdır. Yarım kalan planlar tamamlanmalı” şeklinde konuşan Erkut Şahali tarımsal üretim alanlarının ve üreticinin korunması gerektiğini söyledi.

“Piyasaya acilen kaynak transferinin yapılması şarttır” diyen Şahali AKSA’ya olan borç konusunda faiz yüküne işaret etti, bankalardan alınacak borçla düşük faize borcun kapatılması gerektiğini kaydetti.