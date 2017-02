“Hükümet-ihale komisyonu ve müteahhitler arasında süren entrikalar…”

CTP Güzelyurt İlçe Başkanı Doğan Şahali, ‘çıkmaza giren’ Güzelyurt Hastanesi’ne ilişkin açıklama yaptı, UBP-DP Azınlık Hükümeti’nin hastane ihalesini bir türlü sonuçlandırılmadığı gibi konunun ‘kaosa’ döndüğünü de vurguladı. Şahali, bu kaos ortamında da olanın Güzelyurt Halkı’na olduğuna işaret etti, Sağlık Bakanı ile hükümeti bir an önce bu konuda adım atmaya çağırdı.

Şahali, “Hükümet-ihale komisyonu ve müteahhitler arasında süren entrikalara Güzelyurt-Lefke halkını kurban etmeyeceğimizi bir kez daha vurgulamak isteriz” şeklinde konuştu. Şahali’nin açıklaması şöyle: “İnsanımızın en önemli sorunlarından biri sağlık sorunudur. Güzelyurt’ta yaşayan halkımız 43 yıldır en ufak sağlık sorununu çözmek için Lefkoşa yollarını tutmaktadır. Bu sorunun bilincinde olan CTP, hükümette olduğu 2013 yılında Güzelyurt’a bir hastane yapılması için önemli bir adım atmıştır. CTP-DP hükümeti döneminde Cumhuriyet Meclsi’nde oy birliği ile Güzelyurt’a bir hastane yapılmasını karara bağlamış, gerekli mali kaynağı temin etmiş ve hastane inşa yer ile ilgili her türlü tapu ve diğer yasal işlemleri tamamlamıştır. Proje aşamasını da geçerek ihale aşma noktasında CTP hükümetten düşürülmüş ve UBP-DP Azınlık Hükümeti kurulmuştur. Adı geçen hükümet her ne hal ise hastane ihalesini bir türlü sonuçlandırılmamış ve konu adeta bir kaosa dönüşmüştür. Sağlık Bakanı ve hükümet yetkilileri çeşitli tarihler vermiş, inşaatın yapılacağı alanda çok sayıda şov yapılmış ve bir çok sözler verilmiştir. Üzülerek görmekteyiz ki bu hükümetin başlattığı hastane ihale süreci bütün icraatlarında olduğu gibi büyük bir çıkmaza girmiştir. Adı geçen ihale bir türlü sonuçlanmamış ve ihale komisyonu Hükümet ve müteahhitler arasında yaşanan kirli ilişkiler sonucu mahkeme koridorlarında sürünür hale gelmiştir. Geldiğimiz noktada adeta filler güreşir, çimenler ezilir olmuştur. Bu kaostan ise olan Güzelyurt halkına olmuştur. CTP olarak bu süreci yakından takip etmekte olup Güzelyurt halkının daha fazla ezilmesine fırsat vermeyeceğimizi belirtmek isteriz. Öte yandan Yeşilyurt Cengiz Topel Hastanesi’nin alt yapı, teçhizat ve personel yönünden geliştirileceğini ve her türlü hizmeti Lefke yöre halkının hizmetine sunacağını her fırsatta dile getiren Sağlık Bakanı ile hükümetini bir an önce bu konuda adım atmaya çağırırız. Hükümet-ihale komisyonu ve müteahhitler arasında süren entrikalara Güzelyurt-Lefke halkını kurban etmeyeceğimizi bir kez daha vurgulamak isteriz”.