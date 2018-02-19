Şahali 'çiftçiler'in sorunlarını dinledi

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, hükümetin kurulmasının ardından Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Başkanı ve yetkilileriyle ilk görüşmesini yaptı.

Erkut Şahali, Birliği ziyaretinde yaptığı açıklamada, çiftçiliğin devlet ile işbirliği içerisinde yürütülmesi gereken bir faaliyet olduğunu, kaynakların nasıl kullanılacağının da ciddi sorunların çözümünde önemli rol oynadığını ifade etti.

Şahali, “Destekler kimi zaman yetmediği kimi zaman da uygun noktalara yönlendirilmediği için aslında üretimin gerçek anlamda arttırılması ve üretici refahı geliştirilmesi hususunda arzu ettiğimiz sonuçlara gelinemedi” dedi.

“TARIMSAL FAALİYETE ELVERİŞLİ ALANLARIN KORUNMASI SON DERECE ÖNEMLİ”

Bir önceki Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı görevinde atılan adımların reform niteliğinde olduğunu ancak atılan adımların ileriye taşınamadığını ifade eden Şahali, yapılması gereken çok işin bulunduğunu, tarımsal faaliyete elverişli alanların korunmasının son derece önemli olduğunu buna hükümet programında da yer verildiğini belirtti.

DESTEKLERİN HANGİ ZAMANDA ÖDENECEĞİ BİLDİRİMİNİN YAPILMASI SON DERECE ÖNEMLİ

Desteklerin çiftçilere yılın hangi döneminde ödeneceğinin açıklanması konusunun son derece önemli olduğunu belirten Şahali, konunun “öncelikli görevlerinden bir tanesi” olacağını söyledi.

SU KAYNAKLARININ KULLANIMI

Su kaynaklarının kullanımının da son derece önem arz ettiğini kaydeden Şahali, Türkiye’den gelen suyun hangi tarımsal alanlarda kullanılacağının net olmadığını, bunun da ertelenemez bir konu olduğunu ifade etti.

AKARYAKIT YASA İLE ÇÖZÜLMESİ

Çiftçilere yönelik akaryakıt konusunun da öncelikli konular arasında bulunduğunu kaydeden Şahali, konunun yasal düzenleme ile çözülmesinin önemli olduğunu ifade etti.

Şahali, 2018’nin de kurak geçebileceğinden gelecek üretim dönemi için tohum alınması için çalışmaların süratle başlatılacağını kaydetti.

KELLE

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Başkanı Hüseyin Çavuş Kelle de, Şahali’nin tarımla ilgili düşünce ve fikirlerini daha önce birlikte çalıma fırsatı bulduklarından dolayı iyi bildiklerini söyledi.

Tarım alanında biraz iyileştirme yapılsa da sıkıntılı bir alan olduğunu kaydeden Kelle, Hükümet Programı’nın tarımla ilgili bölümünün, Avrupa Birliği müktesebatına uyumlu tarım politikası izleneceği ifadeleri yer almasından dolayı sevindirici bulduklarını söyledi.

DESTEK PROGRAMLARI SÜRDÜRÜLEBİLİR YAPIYA KAVUŞTURULMASI

Destek programlarının sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulması ve desteklerin takvime bağlanmasının acil beklentileri arasında olduğunu kaydeden Kelle, Tarım Sigorta Fonu’nun da sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulması, verimli arazilerin koruma altına alınmasını öngören yasanın geçirilmesi gerektiği kaydetti.

Toprak Ürünleri Kurumu’nda da serbest piyasa kuralları yerine, daha rekabetçi bir ortam getirilmesi gerektiğini kaydeden Kelle, Türkiye’den gelen suyun tarımda kullanılması konusunda ise, bu konuda hazırlanmış olan tarım master ve strateji planının gözden geçirilmesi gerektiğini belirtti.

Kelle ayrıca, gıda güvenliği açısından sertifikalı üretime geçilmesi ve çiftçiler için renkli akaryakıt uygulamasına geçilmesi gerektiğini belirtti.

Kelle, “Siz ve ekibinizden, hızlı ve çözüm odaklı politikalar bekliyoruz” dedi.