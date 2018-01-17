Şahali: “4 parti farklı kanallardan farklı düzeylerde değerlendirmeler yapıyor”

CTP Mağusa Milletvekili Erkut Şahali, CTP, HP, TDP ve DP’nin farklı kanallardan farklı düzeylerde değerlendirmelerinin devam ettiğini söyledi

Didem MENTEŞ

UBP’nin hükümet kurması için görevlendirilse dahi yasada iktidar olamama gibi bir durumu söz konusu olduğunu tüm partilerin bu durumu gözeterek hareket etmesine ihtiyaç duyulduğunu aktaran

Cumhuriyetçi Türk Partisi Mağusa Milletvekili Erkut Şahali, CTP, HP, TDP ve DP’nin bu konuyu farklı kanallardan farklı düzeylerde değerlendirmeye devam ettiğini söyledi.

“9’uncu dönem parlamentonun aritmetiği hükümet yapmaya elverişlidir. Hükümet iktidarıyla Meclisteki aritmetiğin desteklenmesine ihtiyaç var. Meclisin çalıştırılması ve hükümetin ön gördüğü yasaların yapılabilmesi için Meclisteki komitelerde de temsiliyeti önemlidir. Dolayısıyla hem hükümet etme çoğunluğunun hem de meclis komitelerindeki çoğunluğun sağlanacağı bir hükümet yapılanması bu Meclisten çıkar, mümkündür. CTP ve HP’nin pozisyonu UBP ile hükümet kurmama yönündedir. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanı teamüllere uygun olarak UBP’yi görevlendirse dahi UBP’nin hükümet kurma ancak yasada iktidar olamama gibi bir durumu söz konusu olacak gibi gözüküyor. Bu nedenle tüm partilerin bu durumu gözeterek hareket etmesine ihtiyaç vardır. CTP, HP, TDP ve DP bu konuyu farklı kanallardan farklı düzeylerde değerlendiriyorlar. Öyle zannediyorum ki yemin töreninin ve Meclis’in başlaması ardından süreç hızla ilerleyecek. Çünkü ülkenin acil çözüm bekleyen bir sürü sorunu vardır. Bu çerçevede sağlıklı bir hükümet yapılanmasına erişilecek diye düşünüyorum”