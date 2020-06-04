Şahali: “1 milyarın ne kadarı piyasaya aktarıldı?”

CTP Milletvekili Erkut Şahali, Covid 19 sürecinin devamının söz konusu olduğu dönemde, hazırlık konusunun önemli olduğuna ve ekonominin çarklarının dönecek şekilde çalışmaların yapılmasının önemine işaret etti, dönem başında açıklanan önlemleri anımsattı.

Bankalar konusunda açıklanan önlemlere dikkat çeken Şahali, realize olan kredilerin tutarı hakkında bilgi sağlayan olmadığını kaydetti, 1 milyarın ne kadarının piyasaya aktarıldığını sordu.

Kalkınma Bankası tarafından hazırlanan 50 milyonluk işe devam kredisi konusunda da sorular yönelten Şahali, Kalkınma Bankası’nın mevzuatına uygun olmayan bir şekilde kredi verdiğini ifade etti ve krediler tüzüğünde yer alan maddelere dikkat çekti.

Yönetim Kurulu kararı olmaksızın kredi kullanılmasının mümkün olmamasına rağmen, yönetim kurulu kararlarının uygulanmadığını savunan Şahali, bu konuda gerekli denetimin sağlanması için gerekenlerin yapılmasını istedi.

Sektör ayrımı gözetilmeden krediler kullanıldığını söyleyen Şahali, faaliyetleri durdurulmayan sektörlerin kredi kullanmasının kabul edilemez olduğunu kaydetti.

Yasal takipte olanların kredi kullanmasının kabul edilemez olduğunu ifade eden Şahali, krediyi kullanmış olan bir bakan yakını ve yönetim kurulu yakını bulunmasının izaha muhtaç olduğunu söyledi ve etik değerlendirmenin yapılmasını istedi.

Müracaatların bir bütün olarak değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Şahali, 20 Nisan tarihinde yapılan bir müracaatın da hala değerlendirilmemiş olmasını eleştirdi.

CTP Milletvekili Erkut Şahali, pandemi sürecinde hükümetin çıkardığı kararnamelerin 70’i bulduğuna dikkat çekerek, bunun kabul edilebilir olmadığını kaydetti.

Sürecin gidişatına göre kriterlerde esneklikler gösterilmiş olabileceğinin söylenmesi üzerine ise Şahali, Kalkınma Bankası’nın yasal ve idari takipte olmayı dikkate almamasını eleştirdi.

Finansal kaynaklara erişim konusunda mevzuatın değiştirilerek, düzenlemeye gidilmesi gerektiğini vurgulayan Şahali, bunun ciddi sorunlara yol açabileceğini yineledi.



Geçişler…



Güney ve kuzey arasındaki geçişlerin durması nedeniyle, güneyde çalışanların yaptığı eylemlere dikkat çeken Şahali, tüm veriler derlendiyse ve 10 Temmuz itibarıyla TC’den tarifeli seferlerin başlayacağı açıklanmışsa, bu çalışanların istemlerine de duyarsız kalınmaması gerektiğini, gerekli teknik düzenlemenin yapılması gerektiğini vurguladı.

Güneyde çalışanların, güneydeki sosyal güvenlik kurumlarına şu anda ulaşımlarının mümkün olmadığına işaret eden Şahali, şartların bu çalışanları sosyal güvenlik güvencesine soksa da, iş güvencesinden koparacağını kaydetti.

Şahali, krediye erişilebilirlik konusunda yeterli esnekliğin gösterilmemesi durumunda, yasal olarak finans kuruluşu olmayan yerlerin türemesinin ve sıkıntı yaratmasının büyük bir olasılık olduğuna dikkat çekti.



Maliye Bakanı Amcaoğlu:

“33 maddelik önlem paketinin 4’ü hariç hepsi hayata geçirildi”



Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, 33 maddelik ilk önlemler paketinin sağladığı katkılara dikkat çekerek, bunların 4’ü haricinde gerisinin hayata geçirildiğini söyledi.

Bugüne kadar 102 milyarlık kredi imkanı sağlandığını ifade eden Amcaoğlu, 30 Haziran’da ilk pakete müracaatların sona ereceğini ve ikinci destek paketine kredi başvurularının başlayacağını aktardı.

Müracaat kriterleri hakkında bilgiler veren Amcaoğlu, ilk paketin bir belirsizlik ortamından çıkmadan hazırlandığına dikkat çekti ve ikinci paketin ise gerekli hazırlıklar tamamlandıktan sonra açıklanacağını aktardı.