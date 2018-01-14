Şah Fırını'nda yangın!

Lefkoşa'da organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren Göçmenköy Şah Fırınında, saat 08:15 sıralarında bir yangın meydana geldi. Yangın kontrol altına alınmış olup soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangın sonucu İlk tespitlere göre 3 adet fırın, işletmenin çatısı yanarak diğer bölümler ise çıkan isten zarar gördü. Polis, yangının çıkış nedeni araştırıyor.