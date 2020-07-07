Sağlıkta örgütlü sendikalar eylemde
Sağlıkta örgütlü sendikalar, “defalarca gündeme getirdikleri sorunların çözümlenmemesi ve eksikliklerin giderilmesine yönelik hükümet tarafından adım atılmaması” gerekçesiyle eylem yapıyor.
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Sağlıkta örgütlü sendikalar, “defalarca gündeme getirdikleri sorunların çözümlenmemesi ve eksikliklerin giderilmesine yönelik hükümet tarafından adım atılmaması” gerekçesiyle eylem yapıyor.
09.00-12.00 saatleri arasında Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi ve Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde poliklinik ve ameliyathane hizmetleri durduruldu.
Fotoğraflar : FEHİME ALASYA - Sosyal Medya / Tuğba Çelik
Görüntü: Fehime ALASYA
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