Sağlıkta örgütlü 5 sendika Perşembe günü hastanede basın açıklaması yapacak

Sağlıkta örgütlü beş sendika, perşembe günü Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde basın açıklaması yapacak.

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (TIP-İŞ), Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası (KTHES), Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN) ve KKTC Kamu İşçileri Sendikası’nın (KAMU-İŞ) konuyla ilgili ortak basın açıklamasında, beş sendikanın yönetim kurulu yetkililerinin bugün toplantı gerçekleştirdiği kaydedildi.

“Ülkemizde ilk Covid-19 vakasının görüldüğü 10 Mart 2020 tarihinden itibaren yaşanan süreçte yurttaşlarımız bulaşın azalması ve sağlık sisteminin pandemiye hazırlanması için evlerine kapanmıştır” denilen açıklamada “İnsanlarımızın yoksullaşmayı göze alarak yaptığı tüm fedakarlıklarına rağmen hükümet geçen 4 aylık süre içerisinde kamu sağlık merkezlerinin alt yapısını olması gereken şekilde güçlendirmemiş, eksiklikleri gidermemiş ve ülkeye karantinasız giriş uygulamasını kaldırarak toplumumuzu ciddi bir pandemi riskiyle karşı karşıya bırakmıştır” ifadelerine yer verildi.

Açıklama şöyle sürdü:

“Sağlıkta örgütlü sendikalar olarak kamu sağlık merkezlerinin eksikliklerine dikkat çekmek ve idareyi son kez uyarmak için 2 Temmuz Perşembe günü saat 11.00’de Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde basın açıklaması yapılması kararı alındı.”