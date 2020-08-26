'Sağlıkta önemli ilerleme sağlıyoruz'

UBP Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı adayı ve Başbakan Ersin Tatar, sağlık alanında, uzun yılar sonra bu dönemde çok önemli ilerlemeler sağlandığını söyledi.

UBP Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, Tatar, bölge ziyaretlerine dün akşam Çatalköy ile devam etti. Tatar’a bazı bakanlar ve milletvekilleri ile partililer de eşik etti.

Tatar, burada yaptığı konuşmada, Çatalköy'ün her zaman “UBP'nin önemli kalelerinden” biri olduğunu belirterek, vatandaşın yoğun ilgisine teşekkür etti.

Çatalköy'de son yıllarda gelişim gözlemlediklerini aktaran Tatar, belediyenin ve başkan Mehmet Hulusioğlu'nun çalışmalarını takdir ettiğini söyledi.

Bir yanda hükümet diğer yanda da pandemiye karşı çalışmaları sürdürdüklerini anlatan Tatar, halk sağlığını her şeyin üzerinde tuttuklarını söyledi.

Sağlıkta uzun yılar sonra bu dönemde çok önemli ilerlemeler sağlandığını dile getiren Tatar, yapılan ve yapılacak hastane inşaatları hakkında bilgi verdi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Crans Montana’daki tutumunu eleştiren, Güzelyurt’u verip garantileri tartışmaya açtığını ve Kıbrıslı Rumların sıfır asker sıfır garanti istemesine yol açtığını savunan Tatar, Akıncı’nın federasyonun çöktüğünü kabul ettiğini, ardından çark ettiğini öne sürdü.

“Akıncı'nın Crans Montana sonrası aylarca kılını kıpırdatmadığını, son 2 yılda ise Rum tarafını masaya oturtmak için uğraştığını” söyleyen Tatar, Akıncı'nın “çözüm oluyor, federasyon kuruluyor” havasıyla umut pompalamaya çalıştığını savundu.

Tatar, “Çözümü, Kıbrıs’ta bir anlaşma olmasını elbette biz de isteriz ama nasıl bir çözüm? Önemli olan budur. Bize göre bir çözüm bizi 1974 öncesine götürmemelidir. Var olan gerçekleri esas almalıdır. Kıbrıs’ta egemen eşit iki halk vardır. Bizim için Türkiye’nin etkin ve fiili garantörlüğünün devamı pazarlık konusu olamaz. Halkımızı perişan edecek toprak tavizleri vermemiz, mülkiyet düzenlemelerine evet dememiz mümkün değildir. Yönetim etkin katılımımız olmalıdır. Mutlaka 1960’ta bile var olan veto hakkımızı korumalıyız” şeklinde konuştu.