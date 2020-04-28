Sağlıkta nakil huzursuzluğu

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), 13 sağlık personelinin, Nakil Kurulu devre dışı bırakılarak ve Kamu Hizmeti Komisyonu’nun yetkilerine müdahale edilerek, farklı ilçelerdeki sağlık kurumlarına görevlendirilmesinden dolayı Sağlık Bakanı Ali Pilli’yi eleştirdi.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, konuyla ilgili açıklamasında, “İçinden geçtiğimiz günler özellikle sağlık çalışanlarımızın moral ve motivasyonu yüksek tutmamız gereken günlerdir. Sağlık Bakanı Sn. Ali Pilli’ye çağrı yapıyoruz. Sağlık çalışanlarımızı siyasi emellerinize kurban etme girişimlerinizden derhal vazgeçin” ifadelerini kullandı.

Bengihan’ın açıklaması aynen şöyle:

“Korona virus salgınına karşı yürütülen mücadele sürecinde kamu sağlık çalışanlarının ortaya koyduğu özveriyi tüm halkımız takdirle karşılarken Sağlık Bakanı Sn. Ali Pilli’nin yasa dışı uygulamaları sağlık çalışanları arasında büyük moral bozukluğuna ve hayal kırıklığına neden olmaktadır.

Kamu Sağlık Çalışanları Yasasına göre Bakanlık, kamu sağlık çalışanlarının ilçeler arasındaki naklini ilgili sağlık kurumları ve hastahane yönetimleri ile istişare ederek Kamu Hizmeti Komisyonu’ndan talep etmesi gerekir. Ayni yasa altında çıkarılan Nakil Tüzüğü de nakil işlemlerinde uygulanacak usul ve esasları belirlemiştir.

Anayasanın ve Kamu Sağlık Çalışanları Yasasının açık hükümlerine rağmen Sağlık Bakanı Sn. Ali Pilli Nakil Kurulunu devre dışı bırakarak ve Kamu Hizmeti Komisyonunun yetkilerine müdahale ederek, ilgili klinik şeflerinin bilgisi dışında son bir ay içerisinde 13 sağlık personelini Dr. B.N.D. Hastanesinden farklı ilçelerdeki sağlık kurumlarına görevlendirmiştir.

Kamu Sağlık sistemimizin amiral gemisi durumunda olan ve salgın hastalıkla mücadelede neredeyse tüm yükü taşıyan Dr. B.N.D. Hastanesinden, özellikle de personel eksikliği olan kardiyoloji servisinde görev yapan bazı sağlık çalışanlarının kardiyoloji servisi dahi olmayan sağlık kurumlarına nakledilmesinin nasıl bir yönetim anlayışının ürünü olduğunu anlamakta zorlanıyoruz.

Ayrıca Sağlık Bakanının topluma karşı açıklama yapmakla yükümlü olduğu bir konu da Kamu Sağlık Kurumlarında verilen hizmetler karşılığında halktan alınan paralarla biriken kaynak konusudur. İlgili fonda 36 milyon TL birikmiş kaynak bulunmaktadır. Maliyenin kasasından salgınla mücadele için 30 milyon TL kaynak aktarılmışken ve kamu çalışanlarının ve emeklilerin maaşlarından büyük oranda kesinti yapıldığı, özel sektör çalışanlarının da 1500 TL’ye muhtaç edildiği bir dönemde bu kaynağın kullanılmaması düşündürücüdür. Yoksa Sn. Ali Pilli bu kaynağı kendi bölgesinde hastane yaptırarak nakiller konusunda olduğu gibi siyasi rant elde etmeyi mi amaçlamaktadır”