“Sağlıkta müşterek bir çalışma içerisine girilemedi”

Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Serdar Denktaş, hükümetin “sağlık alanında pandemi döneminde müşterek bir çalışma içerisine girilemediğini” söyledi.

Denktaş, Serbest Çalışan Hekimler Birliği ile bir araya geldi. Serdar Denktaş’ın basın ofisinden yapılan açıklamaya göre görüşmede konuşan Denktaş, sağlık sektöründen Serbest Çalışan Hekimler Birliği’nin öneminin büyük olduğunu dile getirdi.

“Kamu hekimleri ile serbest çalışan hekimlerin aynı yemini etmiş olmasına rağmen özellikle geçtiğimiz pandemi döneminde hükümet sağlık kesiminin bir bölümünü atıl durumda bıraktı” diyen Denktaş, şöyle devam etti:

“Müşterek bir çalışma içerisine girilmesi mümkün olmadı. İmkânlar hep birlikte kullanılmadı, Cumhurbaşkanı rol kapma telaşı içerisinde kamu ve serbest çalışan hekimler arasında bir köprü oluşturamadı ve neticede çok zor bir dönem çok iyi yönetmeden, yönetemeden geçirildi.

Bu düşüncelerimi, ‘neler yapılabileceğini’ sizlerle konuşmak, görüş alış verişinde bulunmak, seçim sonrası oluşacak yeni normalde sağlık sektörünün her iki kesimini bir araya nasıl getirebiliriz, imkânları nasıl daha verimli kullanabiliriz yönündeki görüşlerimizi almak, bizim yönetim olarak atabileceğimiz adımların ne olduğunu anlamak üzere bugün sizi ziyaret ediyorum ve elbette seçim nedeniyle de destek istiyorum. Her kesimden, her vatandaştan.”

“HİÇ BİR ADAY REFERANDUMLA İLGİLİ TEK KELİME DAHİ ETMİYOR”

Seçimim dışında bir de referandum olduğunu anımsatan Denktaş, Yüksek Mahkeme yargıç sayısının artırılması ile ilgili kararda Serbest Çalışan Hekimler Birliği’ne evet oyu kullanmaları yönünde telkinde bulundu.

“Hiçbir aday referandumla ilgili tek bir kelime dahi etmiyor” diyen Denktaş devleti düşünen, devletin yargı ayağının daha iyi çalışmasını isteyen herkesin aslında bu konuya dikkat etmesi gerektiğini kaydetti.

Denktaş şöyle devam etti:

“Ama sağlık alanındaki ilgisizlik, yargı alanındaki ilgisizlik, sonra da ‘ben devleti seviyorum, devleti tanıtacağım’ demek herhalde bir anlamda en basit tabiri ile ilgisizliktir. Daha ağır bir kelime kullanmamak için ilgisizlik diyorum. Bu konuda da sizden gerek arkadaşlarınıza, gerek hastalarınıza, gördüğünüz dostlarınıza bir hatırlatma yapmanızı da talep ediyorum ve elbette oyunuzu da istiyorum”