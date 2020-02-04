Sağlıkta işbirliği

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İki Toplumlu Sağlık Komitesi koronavirüsle mücadele için toplandı
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İki Toplumlu Sağlık Komitesi dün 18.00’de ara bölgedeki Ledra Palace Hotel’de toplandı. Koronavirüsle mücadele gündemiyle yapılan komite toplantısına, Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı ve Kıbrıslı Rum Lider Nikos Anastasiadis de saat 19.00’da katılarak başkanlık etti.
Akıncı geçtiğimiz günlerde telefonla aradığı Anastasiadis’e Koronavirüs salgınına karşı birlikte hareket etmeyi önermişti.
Anastasiadis’in öneriye olumlu yaklaşması üzerine ı Akıncı, İki Toplumlu Teknik Komiteler Eş Başkanı Meltem Samani’ye, İki Toplumlu Sağlık Komitesi’nin Kıbrıslı Türk üyelerinin gerekli hazırlık çalışmalarını ivedilikle başlatması için talimat vermiş, komitenin dün toplanması kararlaştırılmıştı.
Foto CNA
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Etiketler : İki Toplumlu Sağlık Komitesi, korona
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