SAĞLIKTA DENETİM BİLMECESİ

Ayşe GÜLER

Sağlıkta art arda yaşanan, kamuoyunda tartışılan şüpheli ölümler, denetim gerçeğini yeniden gündeme getirdi.

Özel Hastane, Özel Dal Hastanesi, Özel Klinik, Özel Dispanser ve Özel Muayeneler (Denetim) Yasası en az 6 ayda bir sağlık kuruluşlarının denetimden geçmesine işaret etse de yasanın uygulanabilirliği tartışma yarattı.

Her ay toplanması gereken, sağlık kuruluşlarına ceza yazma yetkisi de olan Özel Sağlık Hizmetleri Kurulu üyeleri denetimlerin yapılmadığını ifade etse de Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Kemal Deniz Dana özel hastanelerin 21 Ağustos tarihinde yapıldığını savundu.

Serbest Çalışan Hekimler Birliği Başkanı Dr Remzi Gardiyanoğlu, Özel Sağlık Hizmetleri Kurulu’nun her ay toplanması, en az 6 ayda birde özel hastanelerin denetlenmesi gerektiğini ifade ederek, hem toplantı hem de denetimlerin düzenli olarak yapılmadığını kaydetti.

Özel Hastaneler Birliği Başkanı Dr Hayat İzel, Özel Sağlık Hizmetleri Kurulu’nun yaptığı denetim ve toplantılarda aksaklıklar yaşandığını söyledi.

K.T Tabipler Birliği Başkanı Dr Kenan Arifoğlu ise yalnızca sağlık alanında değil, her kademede denetlemeyle ilgili kurumsallaşmanın oluşmadığını vurguladı, “Denetleme mekanizması bağımsız değil” şeklinde konuştu.

Öte yandan Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Kemal Deniz Dana, özel klinik ve hastaneler ile ilgili son denetimin 21 Ağustos tarihinde yapıldığını savundu, ancak denetimin içeriği ile ilgili yoğunluk nedeniyle bilgi paylaşmadı.

Her ay toplanması gereken, sağlık kuruluşlarına ceza yazma yetkisi de olan Özel Sağlık Hizmetleri Kurulu üyeleri “denetimlerin yapılmadığını” ifade etse de Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Kemal Deniz Dana özel hastanelerin 21 Ağustos tarihinde yapıldığını savundu.

5 ay sonra ilk kez…

Bunun yanı sıra Temmuz’dan beridir bir araya gelmeyen, sağlık kuruluşlarına ceza yazma yetkisi de olan Özel Sağlık Hizmetleri Kurulu yarın bir araya gelecek.

5 ay sonra toplanacak Kurul hem denetim hem de özel hastanelerde son dönemde yaşanan olayları masaya yatıracak.

Kurul’un görevleri: UYARMA, GEÇİCİ SÜREYLE KAPATMA VEYA SÜRESİZ KAPATMA…

Özel Sağlık Hizmetleri Kurulu’nun yapılan denetim sonrasında hazırlanan raporlara göre ilgili yasaya aykırı davrandığı tespit edilen kuruluşlara UYARMA, GEÇİCİ SÜREYLE KAPATMA VEYA SÜRESİZ KAPATMA CEZALARINDAN birini verebilir.

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Kemal Deniz Dana: Son denetim 21 Ağustos’ta yapıldı

K.T Tabipler Birliği Başkanı Dr Kenan Arifoğlu: Denetleme mekanizması bağımsız değil

Serbest Çalışan Hekimler Birliği Başkanı Dr. Remzi Gardiyanoğlu: Yasa en az 6 ayda bir denetime işaret etse de yapılmıyor

Özel Hastaneler Birliği Başkanı Dr. Hayat İzel: Hem toplantı hem de denetimlerde AKSAMA var

İLGİLİ KESİMLER NE DEDİ?

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Kemal Deniz Dana:

Son denetim 21 Ağustos’ta yapıldı

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Kemal Deniz Dana, Özel Sağlık Hizmetleri Kurulu’nun yarın hem denetim hem de son dönemde özel kliniklerde yaşanan olayların değerlendirilmesi için toplanacağını belirtti.

Dana, özel klinik ve hastaneler ile ilgili son denetimin 21 Ağustos tarihinde yapıldığını savundu, ancak denetimin içeriği ile ilgili yoğunluk nedeniyle bilgi paylaşmadı.

Yasa’nın 2009 yılında geçmesine rağmen denetimlerin geçmişte de düzenli şekilde yapılmadığını da ifade eden Dana, “Uzun bir dönem, CTP döneminde de denetimler hiç yapılmadı” şeklinde konuştu.

Yasa altındaki ilgili tüzüğün 15-20 gün önce hayata geçtiğini ifade eden Dana, “Denetim yapılabilmesi için tüzük yoktu. 15-20 gün önce söz konusu tüzük geçti. Ancak biz tüzük hayata geçmemesi rağmen, 4-5 kez toplandık” dedi.

Serbest Çalışan Hekimler Birliği Başkanı Dr Remzi Gardiyanoğlu:

Yasa en az 6 ayda bir denetime işaret etse de yapılmıyor

Serbest Çalışan Hekimler Birliği Başkanı Dr Remzi Gardiyanoğlu, şüpheli ölümlerin sorumlusunun denetim yapmayan Sağlık Bakanlığı olduğunu savundu.

Gardiyanoğlu, Özel Sağlık Hizmetleri Kurulu’nun her ay toplanması, en az 6 ayda birde özel hastanelerin denetlenmesi gerektiğini ifade ederek, hem toplantı hem de denetimlerin düzenli olarak yapılmadığını kaydetti.

Kurul’un toplanması için art arda çağrı yaptıklarını, son görüşme taleplerini de Ekim ayında Sağlık Bakanlığı’na ilettiklerini söyleyen Gardiyanoğlu, 6 Aralık’ta bir araya geleceklerini ifade etti.

Gardiyanoğlu, geçtiğimiz aylarda sağlıkta yine şüpheli ölümlerin gündeme geldiğini, bu nedenle de tüm özel hastanelerin denetlendiğinin iddia edildiğini söyleyerek, “Ne yazık ki Şubat’taki denetim raporları Sağlık Kurulu’nun gündemine gelmedi. Toplanıp ceza yaptırımı uygulamadık. Uyarı cezası verildikten sonra da denetlemedik” dedi.

Özel Hastaneler Birliği Başkanı Dr Hayat İzel:

Hem toplantı hem de denetimlerde AKSAMA var

Öte yandan Özel Hastaneler Birliği Başkanı Dr Hayat İzel, Özel Sağlık Hizmetleri Kurulu’nun yaptığı denetim ve toplantılarda aksaklıklar yaşandığını kaydetti.

İzel, yasada ifade edildiği gibi belli aralıklarla denetimlerin yapılması gerektiğinin önemine vurgu yaparak, “Bir ara düzenli toplanıyorduk. Toplantılarda bir aksama var. Denetim de şu anda aksama yaşanıyor” dedi.

Can alıcı noktalardaki eksikliklerin giderilmesi için denetim yapılması gerektiğine işaret eden İzel,

“Eksiklikler varsa bazı işlemler durdurulmalı, kısa süreli eksikliklerde belli süre verilip, yeniden kontrol edilmeli” şeklinde konuştu.

İzel, “Benimde özel hastanem var. İşin düzgün gitmesi için gerekli tedbirler almaya çalışıyoruz” diyerek, hastanelerde hasta sağlığını tehdit oluşturacak eksiklerin tespiti halinde işlevlerin durdurulması gerektiğini sözlerine ekledi.

K.T Tabipler Birliği Başkanı Dr Kenan Arifoğlu:

Denetleme mekanizması bağımsız değil

K.T Tabipler Birliği Başkanı Dr Kenan Arifoğlu ise yalnızca sağlık alanında değil, her kademede denetlemeyle ilgili kurumsallaşmanın oluşmadığını vurguladı.

“Yasa yaptıysak uygulamak gerekiyor. Ancak yasalarla ilgili pratikte değil, uygulamada sıkıntı yaşıyoruz” diyen Arifoğlu, yasa yaparken güncel durumun değerlendirmesi gerektiğine işaret etti.

Arifoğlu, “Ülkede genelde denetleme ilgili kurumsal anlamda ciddi sıkıntı var. Denetleme mekanizması bağımsız değil” şeklinde konuştu.

Bu konuda hem alt yapı hem de personel eksikliği sıkıntısının giderilmesi gerektiğini de dile getirerek,

“Mevcut yönetimin iradesi çok önemli. Bazı bakanlık döneminde daha sıkı, bazı bakanlık döneminde daha az denetim yapılıyor. Denetleyeceksiniz, cezasını keseceksiniz ya da kapatacaksınız. Denetimler rutine konulmalı” dedi.

YASA NE DİYOR?

EN AZ 6 AYDA BİR DENETİM!

Özel Hastane, Özel Dal Hastanesi, Özel Klinik, Özel Dispanser ve Özel Muayeneler (Denetim) Yasası, yapılacak DENETİMLERİN hangi aralıklarla olması gerektiğine de açıkça işaret ediyor.

Buna göre Yasa Denetleme Heyeti tarafından denetimlerin EN AZ 6 AYDA BİR yapılması gerektiğine vurgu yapıyor.

Ayrıca yasada denetim sonuçlarının rapor halinde Özel Sağlık Hizmetleri Kurulu’na ve denetlenen ilgili sağlık kuruluna gönderilmesi gerektiği de ifade ediliyor.

Yasa’nın 12. maddesi şöyle diyor: Özel Sağlık Kuruluşları, Müdür, Başhekim ve denetlenecek ilgili sağlık kuruluşunun faaliyet alanına göre Bakanlıkça Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası tahtında görev yapan tabipler arasından görevlendirilecek en az bir tabipten oluşan bir Denetim Heyeti tarafından en az altı ayda bir denetlenir.

Özel Sağlık Kuruluşlarında yapılan denetimin sonuçları bir rapor halinde Daire tarafından mühürlenmiş bir denetim pusulasına yazılır ve bir kopyası Özel Sağlık Hizmetleri Kuruluna, bir kopyası da denetlenen ilgili sağlık kuruluşuna gönderilir.

Özel Sağlık Hizmetleri Kurulu’nda kimler var?

Yasa’ya göre; Özel Sağlık Hizmetleri Kurulu’na Sağlık Bakanlığı Müsteşarı başkanlık yapıyor.

Sağlık Bakanlığı Müdürü, Sağlık Bakanlığı Başhekimi, K.T Tabipler Birliği, Özel Hastaneler Birliği ve Serbest Çalışan Hekimler Birliği tarafından görevlendirilecek birer üye olmak üzere Kurul’da 6 kişi görev alıyor.