‘Sağlık’ta birşeyler oluyor…

Sağlık Bakanı Filiz Besim, dün United Medya’yı ziyaret etti.

Uzun zamandır bir siyasiden duymadığımız kadar uzun bir liste sıraladı bize bu dönemde yaptıkları ve yakın zamanda uygulamaya girecek olan uygulamalar hakkında…

Daha da aktaracağı çok konu vardı Bakan Besim’in heyecanlı anlatımı içinde ancak zaman yetmedi, başka bir ziyareti için ayrılmak durumunda kaldı.

Bu satırlardan söylediklerini tek tek sıralayacak değilim, hem bana ayrılan yer sığmaz, hem de ayrıntılı olarak haber sayfalarımızda okuyacağınız için…

***

Şunları belirtmek isterim ama;

Kamu doktorlarının mesai saatleri dışında devlet hastaneleri ve sağlık merkezlerinde ücretli hasta bakmaları 1 Eylül’de başlayacak. Şu anda öğleden sonra özelde çalışan kamu doktorlarının çoğu artık öğleden sonra devlet hastanelerinde hasta bakacaklar gibi görünüyor…

Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı ve Çalışma Bakanlığı’na da sunduğu bir çalışma sonunda yine Eylül gibi başlayabileceği düşünülen uygulamayla da hastalar yılda 5 civarı kontrol ve 1 kez olacak şekilde MRI, 2 kez ultrasound gibi tetkikleri de ücretin bir miktarını ödeyerek yaptırabilecekler.

Özelden alınan tahlil talepleri de şu anda devlet hastanelerinde yapılabiliyor bilgisini veriyor Sağlık Bakanı bize…

Sistemdeki aksaklıkların giderilmesi, eksiklerin azaltılması, devlet hastanelerine eklemeler, ‘Acil’de alınan önlemler, doktor istihdamları, yeni hastane için de bilgiler aktarılırken Sağlık Bakanı Filiz Besim’in iş yapma heyecanında izlenmesi ve görülmesi gereken bir olgu var ki; O da istenirse birşeylerin yapılabileceği…

***

Niyet gerekiyor, şartları zorlamak gerekiyor… Bazen de aslında varolan ama atıl duran kaynakların kullanıma sokulabilmesi için projeler ve yaratıcılık gerekiyor.

Ben kendi adıma uzun zamandır somut olarak bazı şeylerin yapılabildiğini, yapılabileceğini ilk ağızdan dinlemiş oldum.

Umutlandım.

Elbette ki sağlık sorunlarının tümünün bitmesini, %100’lük bir sağlık sisteminin olmasını beklemek çok doğru olmaz ancak varolan sorunların giderilmesi veya en aza indirgenmesi yolunda atılan adımları duyunca, bunları gözlemleyince demek ki başka alanlarda da bazı şeylerin başarılabileceğine inanç besliyor insan…

Önemli olan zaten bu;

Birşeylerin yapılabilecek olmasını görmek, bu uğurda umudu korumak ve konuyla ilgili kişi ve kurumlarla işbirliği halinde ortaya somut bazı şeyler koyabilmek…

Bunların halka yansıması ve “artık hiçbir şey olmaz” kötümserliğinden çıkılabilmesi…

***

Ha, bu süreçte yine de aksayan, hatalı, olmaması gereken şeyler de varsa yine bu satırlardan yazılabilecek ve bunun da amacı yoluna girmiş bazı şeylerin o yoldan tekrar çıkmamasını sağlamak ve daha iyiler için olacaktır.