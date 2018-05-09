Sağlıkta, asgari-azami muayene ücretleri belirlendi

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği ve Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası’nın ücret tarifeleri değişikliği Resmi Gazete’de yayınlandı.

Bakanlar Kurulu, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Yasası’nın 24’üncü maddesinin (12)’nci fıkrası uyarınca özel sağlık kuruluşları ile serbest meslek icra eden tabiplerin tedavi ücretlerini gösteren, asgari ve azami ücretlerin onaylanmasına karar verdi.

Bu bağlamda; asgari ve azami olarak belirlenen ücretlerin bazıları şöyle: diş hekimi muayenesi 120 TL(asgari)- 150 TL(azami), diş çekimi: 120 TL(asgari)-150 TL(azami), dolgu(cam iyonomer) 100 TL(asgari)-150 TL(azami).