Sağlıkta 3 saatlik grev

Halil HEPŞEN

TIP-İŞ, Hemşireler ve Ebeler Sendikası, KTAMS ve Kamu-İŞ, dün Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nde gerçekleştirdiği 3 saatlik uyarı grevi ile sağlıkta yaşanan sorunlara dikkat çekti, bir an önce sorunların giderilmesi için gerekli adımların bakanlık tarafından atılmasını istedi.

Sendika yetkilileri ve sağlık çalışanları tarafından hastane önünde düzenlenen eylemde “ söz değil icraat istiyoruz” , “Şiddete hayır”, “Yasaları güncelleyin” , “Angarya çalıştırılmak anayasal suçtur” , “Bana bir hastane anlat içinde personel olsun” , “Antidemokratik yönetimden vazgeçin” yazılı pankartlar dikkat çekerken dört sendika ve çalışanlar adına TIP-İŞ Başkanı Dr. Ahmet Varış bir açıklamada bulundu.

Varış: “Sağlık çağdaş koşullarda ve kaliteli olmalıdır”

Tıp-İş Başkanı Dr. Ahmet Varış, hiç bir ayrım yapılmaksızın her yurttaş eşit, güvenilir ve kaliteli sağlık hizmetine ulaşabilmesi gerektiğini vurgulayarak “Anayasal bir hak olan sağlık çağdaş koşullarda alınmalı ve kaliteli olmalıdır” dedi.

“Bizler sağlıkta örgütlü 4 sendika olarak sağlıkta hem hizmeti alan hastalarımız hem de hizmeti veren biz sağlık çalışanları için işlerin yolunda gitmediğini duyurmak, idareyi uyarmak ve çözüm yollarını hep beraber bulmak için güçlerimizi birleştirdik, seslerimizi yükselttik” diyen Varış gelen geçen hükümetlerin sağlıktaki sorunlarla yüzleşmek yerine, çözümleri hep ötelemeye çalıştığını anlattı.

“Ekonomik kriz, kamu sağlık kuruluşlarına olan ihtiyacı arttırmaktadır”

Her geçen gün ekonomik krizin arttığına işaret eden Varış, ülkenin yangın yerine döndüğünü ve kamu sağlık merkezlerine olan ihtiyacın giderek arttığının altını çizdi.

Varış, bütün eksikliklere, yokluklara ve itibarsızlaştırmalara rağmen sağlık çalışanlarının hastaları için çalışmaya devam ettiklerini belirterek “ Yapmaktan vazgeçmeyeceğimiz bir şey daha var; o da ülkemizdeki sağlık hakkını savunmak ve bunun için mücadele etmektir.” dedi.

“Sağlık ve eğitim özele peşkeş çekiliyor”

Tıp-İş Başkanı Dr. Ahmet Varış, sosyal devlet anlayışının temel öğelerinin eğitim ve sağlık olduğuna dikkat çekerek “ Maalesef bu iki alan da zaman içerisinde giderek özel sektöre peşkeş çekilmeye çalışılıyor” dedi.

Ancak sağlık alanında küçük çaplı müdahaleler ve tedavilerin özel merkezlerde yapılabilmekle olduğunu anlatan Varış büyük çaplı müdahaleler; kalp krizi gibi, beyin kanaması gibi hastalıkların tedavisinin yapılabileceği tek yerin gerçek anlamda yoğun bakım ünitelerinin bulunduğu 24 saat boyunca elzem tüm branşlarda hekimlerin hizmet verdiği kamu sağlık merkezleri olduğunu vurguladı.

“Kamu sağlık merkezleri sağlık sisteminin kaleleridir”

Kamu sağlık merkezlerinin sağlık sisteminin kalesi olduğuna değinen Varış,” Kalemizi daha da güçlendirmemiz gerekir” dedi. Yapılan eylemin temel amacının, yeni gelen hükümete altı ay boyunca yaşanan tüm sıkıntıları anlatmalarına rağmen somut anlamda bir adım atılmamasına dikkat çekmek olduğunu belirten Varış ilerleme kaydedilmemesi halinde eylemlerin artarak devam edeceğini sözlerine ekledi.

Bengihan: “ Halk kaliteli ve nitelikli sağlık hizmet almalı”

Eylemde Yenidüzen’e açıklamalarda bulanan KTAMS Başkanı Güven Bengihan, halkın hak ettiği kaliteli ve nitelikli sağlık hizmetini alabilmesi için eyleme destek verdiklerini söyledi.

Ülkede yaşanan ekonomik sıkıntılar nedeni ile halkın sağlık alanına ve sağlık çalışanlarına ihtiyacının attığını anlatan Bengihan “ Ülkemizdeki kontrolsüz nüfus akışıyla da sağlıktan yararlananların sayısı artmış buna ters orantılı şekilde kamu sağlık çalışanları, hemşire, doktor sayıları yeterli kalamamıştır.” dedi .

“Sağlıksız bir sağlık sistemi”

Güven Bengihan gerektiği gibi kaliteli hizmetin verilemediğini belirterek , alt yapı eksiklikleri, ilaç eksiklikleri, bina eksiklikleri ile sağlık çekilmez bir boyuta ulaştığını ifade etti.

Sağlıksız bir sağlık hizmeti oluştuğunu vurgulayan Bengihan sağlık çalışanlarının son zamanlarda yaşadığı şiddet olaylarının da çalışma koşullarını bir o kadar daha zorlaştırdığını söyledi.

“Taşeron İşçi uygulaması anayasaya aykırı”

Taşeron firma tarafından istihdam edilenlerin sağlık alanında kamu görevlerinde çalıştırılmakta olduğunu belirten Bengihan “ Kamu görevlilerinin yapması gereken işlerin taşeron şirketlere yaptırarak yasa dışı ve anayasaya aykırı muamele ortaya çıkmıştır.” dedi.

Bütün amaçlarının halkın hak ettiği kaliteli sağlıklı ve nitelikli hizmet alması olduğunu vurgulayan Bengihan mevcut teşkilat yasalarının da güncellenerek görev yetki ve sorumluluklarının ve kadro sayılarının arttırılması gerektiğini ifade etti.

Atan: Sağlık Bakanlığı üç maymunu oynuyor

Tarihte bir ilk olarak dört sendikanın sağlık alanında buluştuğunu belirten Atan yapılan eylemin amacının gündemde olan teşkilat yasalarının, teknik anlamda olsun bina olsun sağlıkta yaşanan tüm sorunların genelini kapsadığını ve bunlara dikkat çekmek olduğunu söyledi .

KAMU-İŞ başkanı Metin Atan, “ Ancak gördüğümüz o ki sağlık bakanlığı üç maymunu oynuyor o nedenle insanlara hakları olan ek mesaileri olsun istihdam konusu olsun bunlarla ilgili hiçbir girişimde bulunmuyor” diyerek, hep “ biz biliriz biz yaparız” mantığı ile hareket edildiğini vurguladı.

Altı aydan beridir hastanelerde klimaların çalışmadığını belirten Atan, bunu başaramayan bir bakanlık ile karşı karşıya olduklarını anlattı.

Dışarıdan taşeron işçi alımı yapıldığını ve bu insanlara kamu görevi yaptırıldığını ifade eden Atan nitelikli ara elamanlara ihtiyaç olduğunu sözlerine ekleyerek sunulan öneriler hakkında bir girişim yapılmaması halinde eylemlerin artarak devam edeceğini söyledi.

Özgöçmen: “Eksik hemşire ve branş hekimleri sorunu çözülmeli”

Hemşireler ve Ebeler Sendikası Başkanı Ali Özgöçmen, yapılan eylemin temelinde halka götürülen sağlık hizmetinin kalitesinin arttırılması olduğunun altını çizerek halkın hak ettiği çağdaş sağlık hizmetine ulaşabilmesi için yetkilileri uyarmak adına eylemi gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Sağlık hizmetlerinde kalitenin arttırılması için “İzlenmesi gereken yol, hastane altyapılarının günümüz koşullarına göre ulaştırılmasıdır” diyen Özgöçmen “ Eksik hemşire sayısının arttırılarak uluslararası standartlara getirilmesi eksik branşlardaki hekimlerin sayısının arttırılması” gerektiğinin altını çizdi.

“Lefkoşa’ya yeni hastane şart”

Günümüz koşullarına göre Lefkoşa’ya yeni bir hastane yapılması kaçınılmaz bir durum olduğunu ifade eden Özgöçmen ancak yapılacak olan hastanenin sözde şehir hastaneleri adı altında ticari bir meta haline getirilmemesi gerektiğini de vurguladı.

“Hemşire istihdamı ile ek mesai gerekliliği ortadan kalksın”

Eksik personel sayısının had safhada olduğunu anlatan Özgöçmen meslektaşlarının fazlasıyla çalışmak durumunda kaldıklarını söyledi.

Bakanlığın bu konuda çalışma başlatmasına rağmen ek mesailerin kısıtlanması yönünde adım atmasının kabul edilemez olduğunu anlatan Özgöçmen yeteri kadar hemşire istihdam edilerek ek mesai yapılmamasını talep ettiklerini belirtti.