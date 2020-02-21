“Sağlıklı Yaşam” için 700 km yürüyecek

Aleksis Sofokleus isimli 51 yaşındaki Kıbrıslı Rum, “Sağlıklı Yaşam” sloganıyla yarın Kıbrıs adasının sahil şeridini kapsayan yaklaşık 700 kilometrelik bir yürüyüşe başlayacağını açıkladı.

Kıbrıs’ın güneyinde yayımlanan Alithia gazetesinin haberine göre Sofokleus, sağlıklı yaşama dikkat çekmek ve hayalini gerçekleştirmek için günde 25 kilometre yürüyerek tüm ada sahillerini bir ayda tamamlamayı hedefliyor.

Yürüyüşüne Larnaka’nın “Oroklini” bölgesinden başlayacağını belirten Sofokleus, kuzeydeki sahilleri iyi bilmediğini, kuzeye sadece bir kez geçtiğini ve Apostolos Andreas Manastırı’na gittiğini söyledi.