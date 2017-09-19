“Sağlıklı Sohbetler Kahvesi” etkinliği Pınarbaşı ve Boğazköy’de düzenlendi.

Dikmen Belediyesi Sağlık Birimi’nin düzenlemiş olduğu etkinlikte Dyt. Safir Sorakın ve Dyt. Yazgı Ötüken Köroğlu konuşmacı olarak yer aldı.

Etkinlikte “Menapoz ve Osteoporoz’da Beslenme” konuları ele alınarak bölgede yaşam süren kadınlarımız bilgilendirildi.

Etkinlikle ilgili açıklamada bulunan Dikmen Belediyesi Sağlık Birimi Sorumlusu Uzm. Münüre Akgör, sağlığın değerini halka en iyi şekilde anlatarak, her türlü sağlık gereksinimlerini kendi kendine karşılamaya, çözmeye ve sağlıklı yaşamaya alıştırmak, halkla birebir temasta olan bizlerin en temel görevidir dedi.

Uzm. Münüre Akgör, sağlığa yönelik eğitimlerin önemini hatırlatırken, bu tür projelerin Dikmen Belediyesi’ne bağlı farklı bölgelerde devam edeceğini ifade etti.