Dilara Topcan

Sağlıklı beslenme konusu son yılların en popüler konularından biriyken bazen de fazla detaylandırılarak ve maddi kaygılar ön planda tutularak abartılabiliyor. Gerek türlü diyet çeşitleri olsun, gerekse de türlü ‘sağlıklı’ yiyecek ve içecek alternatifleri olsun her an ‘sağlıklı beslenme modası’ değişiveriyor. Esasında sistemi bütünen algılamak ve en başta da kendi vücudumuzu tanımak bu konunun en önemli iki unsuru. Kısacası mütemadiyen duyduklarımıza ve gördüklerimize körü körüne inanmak yerine konuyu ilk etapta bütünüyle algılamak çok daha doğru ve sağlıklı…

KLASİK SİSTEM HALA DAHA SAĞLIKLI BİR ŞEKİLDE ÇALIŞIYOR!

Akdeniz usulü beslenme, yani her daim bahsettiğimiz dengeli beslenme sistemi hala daha çok sağlıklı ve başarılı bir şekilde çalışıyor. Bu nedenle sürekli olarak bu sistemin tam aksi önerilerde bulunan bilgilere çok da fazla itibar etmemek gerekiyor. Bunun en büyük sebebi ise uzun vadede total sağlığımız üzerinde ne gibi etkilere neden olabileceklerini bilmememiz… Bu nedenle siz siz olun klasik ve farklı görünmese de bilimsel olarak kanıtlanmış, sağlık dostu ve başarı vaat eden sistemden henüz vazgeçmeyin…

ENTERESAN ÖNERİLERE DİKKAT!

Şunu şununla karıştırın, için yağ yakıyor, şunu suda bekletin kolesterol düşürüyor, suyunuza şunu ekleyin karın yağlarını eritiyor gibi enteresan ve sihirvari önerilere karşı lütfen dikkatli olalım. Evet hayal kurmak güzel ama bilimsel olarak kanıtlanmamış, faydadan çok zarar verebilecek olan sözde önerilere karşı geri durmakta fayda var. Beden sağlığınıza zarar vermese dahi bu önerileri uygulamak psikolojik sağlığınızı da olumsuz yönde etkileyebilir, unutmayın…

SİHİRLİ BİR DEĞNEK NE YAZIK Kİ SÖZ KONUSU DEĞİL…

Artık sihirli bir değneğin olmadığını ve kilo vermek istiyorsak doğru yolu seçerek ve sabrederek bu işi başarabileceğimizi kabul edelim. Ne yazık ki bu konuda henüz herhangi bir sihir icat edilmedi. Bu nedenle yine iş bize düşüyor.

İNANIR VE SABREDERSENİZ BU İŞİ GERÇEKTEN BAŞARIRSINIZ…

X,y,z sözde sağlıklı beslenme ve diyet modalarıyla umudunuzu sürekli olarak hayal kırıklıklarıyla buluşturmak yerine doğru ve sağlıklı yolda ilerlemeyi seçin ve yalnızca inancınızı ve sabrınızı yanınıza alın. Günümüz dünyasının acelesine ve maymun iştahlılığına kapılarak her şeyi hemen elde etme isteğinin enerjisine kapılmadan kendinizi hemen yavaşlatın ve mantıklı düşünmeye başlayın. Ruhunuzun ve bedeninizin de doğru ve sağlıklı yoldan ilerlemek istediğini fark edeceksiniz…

Hepimiz için sağlık ve sevgiyle dolu bir gün olsun… Mutlu haftalar…