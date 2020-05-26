Sağlıklı Beslenme Konusunda Az Bilinen Pratik Tüyolar

YENİDÜZEN ADVERTORIAL

Beslenme uzmanları başta olmak üzere hemen hemen herkes sağlıklı bir beslenme düzeni için gerekli olan faktörleri bilir. Günde yeteri kadar su tüketmek, şekerli ve yağlı besinlerden uzak durmak, ihtiyacımız olan vitamin ve mineralleri içeren gıdaları öğünlere dâhil etmek gibi temel çizgiler ile sağlıklı beslenmek elbette mümkün. Peki, bu köklü değişimlerin dışında gündelik hayatımıza devam ederken ufak tefek değişimler ile sağlığımızı desteklemenin basit yolları yok mu? Elbette var! İşte günlük hayatınızda işinize yarayacak en bilinmeyen beslenme tüyoları;

40 kez çiğneme kuralı; Aslında birçok kişi çiğneme eyleminin sindirim için en önemli adımlardan biri olduğunu bilse de bunu uygulayamaz. Özellikle lezzeti yüksek gıdaları az çiğneyerek biran önce yutmak çok da sağlıklı bir davranış değildir. Uzmanlar ağızda olan her lokmanın 40 kez çiğnenmesi gerektiğini söylüyor. Böylece besinler yeterince sindirilerek metabolizmayı bozmuyor ve kilo alımı da zorlaşıyor.

Atıştırmalıkların sağlıklısını tercih edin; Gün içinde canınız sıkıldığı için atıştırmalık krizlerine girebilirsiniz. Fakat sağlıklı yaşamın bir yaşam tarzı haline geldiği bu günlerde artık atıştırmalıklar için de sağlıklı çeşitler mevcut. Mümkünse büyük marketlerden çiğ meyvelerden yapılmış cipsleri, yoğurt bazlı tatlıları ve kuruyemişleri temin ederek bu ufak krizlerinizde bunları tüketin.

Soğuk su için; Sağlıklı bir beslenme için elbette günlük en az 2 litre su içmek çok önemli. Fakat buna ek olarak uzmanlar tarafından yapılan araştırmada öğünlerden önce içilen soğuğa yakın ılık sular ile birlikte kilo kaybının desteklendiği görüldü. Bu yüzden siz de bu alışkanlığı sofranıza taşıyarak yarım litre soğuk su tüketmelisiniz. Yaklaşık 12 hafta içinde etkisini göreceksiniz.

Zihninizi kandırarak yanıltıcı açlığı bastırın; Sağlıklı şeylerin daha az lezzetli olduğu bir gerçek. Fakat şimdiye kadar diyetleri yarım bırakmanızın temel sebebi de bu beslenme düzenine keskin bir geçiş yapmanız. Hafif ama yine de sağlıklı besinler ile zihninizi bu düzene yumuşak bir şekilde hazırlayabilirsiniz. Ayrıca öğünlerdeki porsiyonları azaltmak için tabaklarınızı daha küçük seçebilir, dolu bir tabak görünümüyle zihinde oluşan yanıltıcı açlığınızı giderebilirsiniz.

Eğer siz de köklü değişimlerden hoşlanmıyor fakat beslenmenize de dikkat etmek istiyorsanız, yukarıda yer alan uygulaması çok kolay olan bu adımları gerçekleştirerek değişime başlayabilirsiniz!

Bu makale asuman sağlıklı yaşam portalından referans alınmıştır