Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi bugün Sağlık Bakanlığı’nın 672 milyon 313 bin 500 TL’lik bütçesini görüşerek, oyçokluğuyla kabul etti.

İncirli: Sağlık’ın bütçesi niye küçüldü?

Komitede ilk sözü CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli aldı. İncirli, Sağlık Bakanlığı bütçesine ayrılan payın düşük olduğunu, 2019’un gerisinde yer aldığını ve genel bütçe artarken bakanlık bütçesinin gerileme içine girdiğini söyledi.

İncirli, bu küçülmeyi endişe verici olarak değerlendirdiğini söyleyerek, bunun nedenlerini sordu.

İlaç ve malzeme konusunun çok sıkıntılı olduğunu dile getiren İncirli, bu alana ayrılan bütçenin de azaltıldığını, bunun endişe verici olduğunu ve kritik hastaların ilaçlarının bu bütçeyle nasıl karşılanacağını sordu.

Otomasyon sisteminin yaygınlaştırılması ve iyileştirilmesi gerektiğini dile getiren İncirli, sevklere çok ciddi rakamlar ödendiğini, yoğun bakım yataklarının ve ameliyat masalarının yeterli olmadığını, sevklerin en önemli sebepleri arasında bunların bulunduğunu belirtti.

İncirli, sevklere ayrılan paranın azaltıldığını, bu hizmetlerin nasıl alınacağını sordu.

Yeni hastane konusundaki gelişmeleri soran İncirli, bütçede buna yönelik bir rakam göremediğini kaydetti.

“Doğru vizyon, ülkeleri korur, yanlış olanlar zaman kaybettirir” diyen İncirli, bağımlılık tedavisi konusuna değindi. İncirli, psikoaktif madde kullanımının ülkede yaygınlaştığını, bunun bir halk sağlığı sorunu olduğunu söyledi. Yasak olan psikoaktif maddelere ulaşımın kolay olduğunu dile getiren İncirli, bir kez denemenin bile bağımlılığa yol açabildiğini belirtti.

Denetimli Serbestlik Yasası’nın uygulanır durumunda olmadığını, idrar ve kan analizlerini yapan cihazın yangında yandığını kaydeden İncirli, yeni cihazın neden kullanılamadığını sordu. İncirli, analizlerin yapılamamasının çok ciddi sıkıntı yarattığını, madde kullanımının devam edip etmediğinin bilinemediğini belirtti.

Sağlıkta tasarruf yapmak istenirse yatırım yapılması gerektiğini vurgulayan İncirli, yapılan ödemeler nedeniyle yatırımlara pay ayrılamadığını söyledi.

Yataklı Tedavi Kurumlarına yönelik yasanın güncellenmesi gerektiğini dile getiren İncirli, sağlık çalışanlarının şiddete maruz kaldığını, hastanelerde güvenlik sorunu bulunduğunu, ceza yasasında buna yönelik çalışma yapılması gerektiğini ifade etti.

Angolemli: Sağlık alanında tasarruf yapılamaz

TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli, sağlık alanında tasarruf yapılamayacağını ve sağlık alanındaki sorunların çözülmesi gerektiğini belirtti. Angolemli, 1980’li yıllardan beri aynı sorunların görüşüldüğünü kaydetti.

Angolemli, Sağlık Bakanlığı’nın sevk bakanlığı olarak değerlendirilebileceğini çünkü çok ciddi sayıda sevklerin yapıldığını söyledi.

Bazı ülkelerde sağlık sigortası yaptırmayan turistlerin ülkeye alınmadığını kaydeden Angolemli, buna benzer önlemler alınması gerektiğini belirtti.

Angolemli, hastanede tomografi cihazının bozuk olduğunu ve tamirinin aylar sürdüğünü söyleyerek, “Neden iki tane cihaz alınmıyor. Birisi bozulursa diğeri hizmet verebilir. ” dedi.

Angolemli, uyuşturucu kullanımındaki artışa işaret ederek, uyuşturucunun cinayet ve fuhuşu da beraberinde getirdiğini ve bu konuda önlem alınması gerektiğini belirtti.

Uyuşturucu konusunda tedavi hizmetinin özelden alınmaya başladığını söyleyerek eleştirilerde bulunan Angolemli, Mağusa Hastanesi’nin eksikliklerini anlattı.

Hastabakıcılara 200 TL ödenmesi gerektiğini, parası ve ailesi olmayanların mağdur olduğunu söyleyen Angolemli, bu sorunların yıllardır çözülemediğini belirtti.

Ülkeye giren turistlerin tedavi masraflarının devlet tarafından karşılandığını söyleyen Angolemli, bu konuya da çözüm getirilmesi gerektiğini kaydetti.

Pilli: 2020 sağlıkta çözüm yılı olacak

Sağlık Bakanı Ali Pilli, sağlıkta sorunları çözmek için mücadele vereceklerini ve 2020’nin sağlıkta çözüm yılı olacağına inanç belirtti.

Pilli, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nde altyapı eksikliği olduğunu, bunun Türkiye katkıları, fonları ve yerel kaynaklarla giderileceğini ifade etti.

Güzelyurt Hastanesi’ni 2020’de bitirme ve Lefkoşa’da yeni hastanenin temelini atma hedefinde olduklarını söyleyen Pilli, en fazla sevkin yoğun bakımlardan yapıldığını, bunu gidermek adına 20 yataklık alt yapının alındığını ve bu sorunun giderileceğini belirtti.

Bağımlılıkla ilgili AMATEM’in temelinin atılacağını dile getiren Pilli, önümüzdeki hafta ihaleye çıkılacağını söyledi. Pilli, uyuşturucu tetkiklerine yönelik cihaz eksikliğinin de giderileceğini kaydetti.

Güvenlikle ilgili tedbirlerin alınacağını, turistlere yönelik de önlemler alınacağını kaydeden Pilli, yeni bir tomografi cihazı için önümüzdeki hafta ihaleye çıkılacağını belirtti.

Pilli, yüzde yüz çalışan bir otomasyon kurulacağını ve ilaç sarfiyatının azalacağını söyleyerek, buna önem verdiklerini kaydetti.

Pilli, Girne’ye bir hastane kazandıracaklarını ifade etti.

Şahiner: Cengiz Topel artan nüfus nedeniyle sıkıntılı

CTP Milletvekili Salahi Şahiner, Cengiz Topel Hastanesi ile ilgili ne yapılacağını sordu. Bölge nüfusunun arttığını belirten Şahiner, hastanenin günlük 45 bin kişiye ikinci derece hizmet vermesi gereken bir hastane olduğunu kaydetti.

Şahiner, hastanenin hak ettiği noktada olmadığını, artan nüfus nedeniyle sıkıntılar yaşanmakta olduğunu, bitirilemeyen yol nedeniyle ambulansların hastaya ulaşmakta zorluk yaşadığını ve zaman kaybettiğini söyledi.

Salahi Şahiner, yerinden sağlık hizmetlerinin özellikle kırsalda yaşayan yaşlılar ve yatağa bağımlı kişiler için önemli olduğunu belirterek, bu konuda ne yapılacağını sordu.

Sağlık riski oluşturacak durumlara yönelik yakın takibin önemine işaret eden Şahiner, özellikle kırsalda buna yönelik neler yapılacağının açıklanmasını istedi.

Şahiner, hallerden gıda analizlerinin takibinin yapılmasını talep etti.

Pilli: İleride bazı önlemler alınabilir

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Cengiz Topel Hastanesi’nde doktor sayısının artırıldığını, tüm branştan doktorların hastanede hizmet verdiğini belirtti.

Pilli, binayı en iyi şekilde kullanmak gerektiğini, hastanenin büyümesine yönelik ise ileride bazı önlemler alınabileceğini kaydetti.

Pilli, yaşlılara ve yatağa bağımlı kişilere yönelik hizmetlerin de artırtılacağını belirtti.

Şahali: Güzelyurt Hastanesi süratle bitirilmeli

CTP Milletvekili Erkut Şahali, bütçenin, yeni hastane inşaatı ve Güzelyurt Hastanesi’ne yönelik bir işaret vermediğini söyledi.

Güzelyurt Hastanesi’nin süratle bitirilmesi gerektiğini dile getiren Şahali, donanımlı bir hastaneyle hizmet verilmesinin önemli olduğunu belirtti.

Bağımlılıkla mücadele kapsamında Çatalköy’de rehabilitasyon için ayrılan binanın akıbetinin ne olacağı merak edilirken, özel bir kurumla işbirliği anlaşması imzalandığını söyleyen Şahali, Çatalköy’deki binanın ne olacağını sordu.

Yoğun bakım hizmetlerinin özelden alınması ve kalıcı yatırım yapılması konularında karşılaştırma yapılması gerektiğini söyleyen Şahali, sevklerin en çok yoğun bakımlardan yapıldığını kaydetti.

Devlet Laboratuvarı’nın halihazırda sığıntı ve sıkışmış bir durumda olduğunu söyleyen Şahali, atıl durumdaki TAK inşaatının laboratuvara dönüştürülmesine yönelik yaklaşımın ne olduğunu sordu.

Türkiye ile imzalanan protokollerde de yer aldığı üzere, gıda kontrol yetkisinin tekleştirilmesi konusunun hangi aşamada olduğunu soran Şahali, üç ayrı yerde olan yetkinin kontrol zafiyeti gibi çeşitli sorunlar yarattığını söyledi.

Ambulans ihalesinde son durumun ne olduğunu soran Şahali, 200 milyonluk ilaç atığı konusunda ne yapıldığının açıklanmasını talep etti.

Başhekimlik makamlarının “vekaleten ve kavga dövüşle değil” liyakate dayalı bir şekilde atama yapılması gerektiğini söyleyen Şahali, Mağusa Hastanesi başhekimliği münhalinin durumunu sordu.

Şahali, diğer hastanelerin başhekimlerin durumunun ne olacağını sorarak, ne zaman münhal açılacağını merak ettiğini belirtti.

İncirli: Kamuya yatırım yerine özele yönelme oldu

CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli, Çatalköy’de alkol ve madde bağımlılığına yönelik bir girişim yapıldığını ve Türkiye’den gelen hocaların oradaki kişilere eğitim verdiğini anımsatarak, bu konuda kamu yatırımı yapmak yerine neden özel sektöre yönelme ihtiyacı duyulduğunu sordu.

Uyuşturucu konusunda Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne yatırım yapılabilecekken, özel sektörle bir protokol imzalandığına işaret eden İncirli, bu protokolün detaylarını, tedavilerin nasıl karşılanacağını ve maliyetinin ne olacağını sordu.

Pilli: Yeni hastanenin temeli atılacak

Sağlık Bakanı Ali Pilli, yeni Lefkoşa Devlet Hastanesi’nin temelinin atılacağını; bunun plan ve programının yapıldığını söyledi.

GAÜ Hastanesi konusunu Girne’ye hastane kazandırmak gerektiği için gündeme aldıklarını dile getiren Pilli, süreçte en küçük bir şaibe olmayacağını belirtti.

Güzelyurt Hastanesi’nin 2020’de bitirilmesi hedefinde olduklarını belirten Pilli, bunun kendi için çok önemli olduğunu, Türkiue kaynağı, sağlık fonu ve yerel kaynakların kullanılacağını kaydetti.

Pilli, otomasyonun yaygınlaştırılıp iyileştirileceğini söyledi.

Uyuşturucuyla ilgili kan ve idrar tetkiklerine ilişkin cihazın alındığını belirten Pilli, standardizasyon sorununun giderilmesiyle cihazın çalışmaya başlayacağını kaydetti.

Pilli, sağlıkta şiddetti önlemek için eylem planı yapılacağını belirtti.

Amcaoğlu: GAÜ borçlarına mahsuplaşma

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, Girne Amerikan Üniversitesi’nin borçlarına karşılık yarım inşaat olan hastanenin devlete geçeceğini ve mahsuplaşma yapılmasına ilişkin çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Amcaoğlu, yapılacak protokolle bu olayın sonuçlandırılacağını belirtti.

Devlet kaynaklarının pervasızca kullanılmasına karşı oldukların söyleyen Amcaoğlu, burada yapılanın ülke yararına olacağını, bir ihtiyacın giderileceğini, atılacak adımın her kesimin görüşü alınarak atılacağını kaydetti.

Şahali

CTP Milletvekili Erkut Şahali, mahsuplaşma için yasal altyapı bulunup bulunmadığını sordu.

Kamu parasıyla şirket kurtarma mı?

CTP Milletvekili Özdil Nami da bu konunun önemine işaret ederek, kamu parasıyla bir şirketin varlığının devlete geçirilmesinde şirket kurtarma gibi bir görüntünün ortaya çıktığını söyledi.

Böyle bir hastaneye yönelik bir ihtiyaç olup olmadığını soran Nami, konunun spekülasyonlara yol açabileceğini belirtti.

İlaçlar konusu

DP Milletvekili Fikri Ataoğlu, ilaçlar konusunda bütçe ayrılıp ayrılmadığını sordu.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, ilaçlarla ilgili sayım yapılacağını belirterek, fiyat konusunda anlaşmazlık olduğunu söyledi.

Pilli, başka bir soru üzerine de, Aralık ayında Güzelyurt Hastanesi projesinin tamamlanacağını belirtti.

Candan: Devrim niteliğinde 40 tüzük

CTP Milletvekili Armağan Candan, tüketicilerin korunmasına yönelik hijyen kurallarına ilişkin yasanın AB’ye Uyum Komitesi’nde tamamlanmak üzere olduğunu ve oybirliğiyle geçeceğini söyledi. Candan, 40 tane tüzük öngörüldüğünü bu çalışmanın devrim niteliğinde olduğunu belirtti.

Candan, denetim eksikliklerinin giderilmesinde yasa ve tüzüklerin önemli rol oynayacağını söyleyerek, tüzüklerin hayata geçirilmesi için bakandan destek talep etti.

Candan, Güzelyurt Hastanesi projesinin hangi aşamada olduğunu sordu