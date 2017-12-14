Sağlık yeniden 'inşa'

CTP NE YAPTI / YAZI DİZİSİ [7]

Sağlık… UBP-DP hükümeti döneminde belki de en fazla tartışılan konuların başında geldi…

Devlet hastaneleri, hekim hakları ve ikinci iş meselesi ekseninde dönen tartışmalar kimi zaman verimli, kimi zaman kırıcı oldu.

Ve henüz bir net sonuç da yok sağlık açısından…

Peki CTP döneminde ne yapıldı?

"Sağlıkta CTP ne yaptı" sorusuna yanıt arayacağız bu kez!

Hem de iki gün boyunca sürecek sağlık taramamız!

Didik didik, detay detay sağlığı masaya yatıracağız.

CTP'nin sağlık alanında yaptıklarına kabaca baktığınızda iki durum kendini öne çıkarıyor.

Birincisi; CTP kamu sağlığı adına yatırım yapmayı, kaynakları devlet hastanelerine yatırmayı bir tercih olarak kullanmış.

Mağusa'ya yeni devlet hastanesini buna örnek gösterebilirsiniz, CTP hükümeti döneminde yapıldı.

Lefkoşa Devlet Hastanesi'ne de ciddi yatırımlar yaptı CTP'li hükümetler…

Onkoloji Hastanesi'ni de buna örnek göstere birsiniz.

Ve diğer yatırımlar…

Diğer yandan sağlıkta yasa çalışmaları da önemli yer tuttu CTP'li, hükümetlerin döneminde…

Sağlıktaki yasal çalışmalara YARIN bakacağız.

Bugün, YATIRIM kısmını didikleyeceğiz.

Ve işte; "CTP sağlıkta ne yaptı" sorusunun yanıtı ve detayları:

2004-2009 DÖNEMİ:

Mağusa bölge halkına Avrupa Birliği standartlarında tam teşekküllü yeni Gazimağusa Hastanesi kazandırıldı.

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne Kalp ve Damar Cerrahisi ameliyathanesi kuruldu.

Lefkoşa Domuzcular Burnu’ndaki Kentsel Sağlık Merkezi’nde ilk kez Adölesan (Ergenlik) Polikliniği oluşturuldu. (UBP-DP Hükümeti binayı yeniden askere devretti)

Hem Lefkoşa Devlet Hastanesi hem de Mağusa Devlet Hastanesi’nde tam teşekküllü beyin cerrahi kliniği kuruldu ve ilk kez Kuzey Kıbrıs’ta her türlü beyin ameliyatı yapılmaya başlandı.

Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde üçü yoğun bakım, iki ameliyathane olmak üzere beş yeni servis açıldı.

Acil tıbbi hizmetlerin kalitesini yükseltmek ve dünya standartlarında hizmet verebilmek amacı ile 18 adet ambulans alımı yapılarak, ambulans filosu gençleştirildi ve ülke çapında acil tıbbi müdahale hizmetlerini aynı kalitede sunabilmek için personel eğitimi yapılarak her koşul altında acil müdahale yapabilecek yeterliliğe kavuşturuldu. Bu yeni ve çağdaş ambulanslar ile artık 112 Acil ekipleri, Dünya Sağlık Örgütü’nün öngördüğü sürede hastaya ulaşabiliyor.

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yerleşkesi içerisine Ayaktan Tanı Göğüs Hastalıkları, Cildiye ve Hematoloji Merkezi inşa edildi.

Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi ana binası ile Ayaktan Tanı ve Tedavi Merkezi’ni birbirine bağlayan bir tüp geçit inşa edildi.

Ayaktan Tanı ve Tedavi Merkezi’nin hizmete girmesiyle Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nden kaydırılan servislerden boşalan alanlar, yeniden düzenlenerek çağdaş üroloji, nöroloji ve yoğun bakım servisleri haline getirildi ve hastalarımıza etkin sağlık hizmeti verilmesi sağlandı.

Lefkoşa Hastanesi’ndeki Diyaliz Servisi baştan aşağıya yenilenerek yeni yataklarla kapasitesi artırıldı. Cihazlar ve su sistemi yenilenerek, servis modern bir yapıya kavuşturuldu.

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi polikliniğinde Sıramatik ve Numaratör sistemi hizmete sokuldu.

Lefkoşa Dr.Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Polikliniği’nde randevu sistemine geçilerek kalabalığın azalması ve ileri bir tarihte tetkiki yapılması gerekli olan hastaların daha kolay, rahat bir şekilde tetkik yaptırmalarına olanak sağlandı.

İhale yolu ile özel firmadan hasta bakım ara elemanı hizmeti alınmaya başlandı.

Özelden hizmet alınarak, tam teşekküllü temizlik hizmeti sağlandı.

Hastanelerde yatılı olarak bakım gören hastalara sunulan gıda hizmetleri geliştirilerek diğer hastanelerde de yaygınlaştırıldı.

Diyetisyen kontrolünde ısıyı muhafaza eden özel kaplarda, yemek hizmeti verilmeye başlandı.

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi, Barış Ruh ve Sinir Hastanesi ve Bülent Ecevit Rehabilitasyon Merkezi çamaşır ve terzilik işlerinde ihale yolu ile uzman personelden hizmet alımına gidildi.

Tüm hastaneler ve sağlık merkezlerinde ihale yöntemi ile özel firmalardan 24 saat kesintisiz güvenlik hizmeti alınmaya başlandı.

2013-2016 DÖNEMİ:

Sağlıkta daha çağdaş poliklinik hizmetlerinin sunulabilmesi amacıyla Lefkoşa, Mağusa ve Girne’deki 3 büyük hastanemizde “Randevulu Poliklinik” sistemine geçildi.

Güzelyurt’a 50 yataklı hastane yapma çalışması başlatıldı.

Ülkemizdeki büyük bir sorunu çözecek olan ve 2014 yılında ihalesi tamamlanarak inşaatına başlanan “Onkoloji Hastanesi”nin inşaatı tamamlandı. Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi bünyesinde inşa edilen Onkoloji Hastanesi’nin “Radyasyon Onkolojisi Birimi” 13 Temmuz 2016 tarihinde, diğer birimler ise 5 Ekim 2016 tarihinde hizmete açıldı.

Tüm devlet hastanelerinde otomasyon sistemine geçildi.

Yenilenen ve çağdaş bir donanıma kavuşturulan Girne Akçiçek Hastanesi Acil Servisi 1 Temmuz 2014 tarihinde hizmete girdi.

Mağusa Devlet Hastanesi’nde ilk kez yeni bir MR cihazı hizmete girdi.

Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde yaklaşık 13 yıl hizmet veren ancak teknolojik ömrünü dolduran ve görüntüleme kalitesi düşen MR cihazı yerine yeni bir MR cihazı alındı.

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yerleşkesindeki Thalasamia Merkezi tamir edilip çağdaş bir yapıya kavuşturuldu.

İnsan, Hücre, Doku ve Organ nakli ile ilgili kuralları belirleyen yasa Meclis’ten geçti. Hacettepe ile işbirliği halinde ülkemizde böbrek nakilleri başladı.

UBP hükümeti döneminde mecburi hizmeti bitip de devlete alınmayıp ‘gündelikçi doktor’ tabiri ile hizmet satın alınan hekimlerin tümüyle sözleşme yapıldı.

Göreve başlandığında daha önce kurulmaya çalışılan ancak çökmüş olan sistem yeniden uygulamaya konuldu. Hastanelerde tetkik, rapor, reçete gibi işlemler bilgisayarlarla yapılmaya başlanarak, Kağıtsız hastane’ye geçildi.

Toplumun bilinçli ilaç kullanımını sağlamak amacıyla kampanya başlatıldı. Kampanya kapsamında, akılcı ve bilinçli ilaç kullanımına dikkat çekmek amacıyla, eğitici ve farkındalık yaratıcı el broşürleri dağıtıldı, kamu spotu hazırlanıp televizyon yayınları yapıldı. (2014)