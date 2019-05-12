Sağlık Turizmi Konseyi’nden annelere ziyaret

Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi yönetim kurulu, tedavi için hastanede bulunan kadınları ziyaret ederek, Anneler Günü’nü kutladı.

Konseyden verilen bilgiye göre, Anneler Günü ziyaretinde, Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Ahmet Savaşan, Serbest Çalışan Hekimler Birliği Başkanı ve Konsey Yönetim Kurulu üyesi Remzi Gardiyanoğlu, Özel Hastaneler Birliği Başkanı ve Konsey Yönetim Kurulu üyesi Hayat İzel, YDÜ Hastanesi İşletme Direktörü ve Konsey Yönetim Kurulu üyesi Özgü Bayraktar yer aldı.

Savaşan, ziyaretteki konuşmasında annelerin sağlığına en erken zamanda kavuşmasının öncelikli hedefleri olduğunu kaydederek, “Sizlerin ve bütün annelerin anneler gününü içtenlikle kutlar, hepinize sağlıklı ve mutlu bir ömür dileriz” dedi.