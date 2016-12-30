“Sağlık Turizmi Konferansı ve Çalıştayı” değerlendirildi

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu ve Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Ahmet Savaşan, sağlık turizmi alanında başlattıkları çalışmalar ile “Sağlık Turizmi Konferansı ve Çalıştayı”nı değerlendirdi.

Turizm Bakanlığından verilen bilgiye göre, BRT’de yayınlanan bir programa katılan Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, konuya önemli bir mesai ve çaba harcadıklarını belirterek, Rum tarafının tüm engelleme girişimlerine rağmen Kuzey Kıbrıs’ın Dünya Sağlık Örgütü içinde yer aldığını, bundan da gurur duyduklarını söyledi.

“Map2heal” adlı network ağına da müdahil olan Kuzey Kıbrıs’ın şimdi geniş kapsamlı bir iletişim ağına sahip olduğunu anlatan Ataoğlu, çalıştayla çalışmaları pekiştirdiklerini ve çalıştaydan sadece bir kaç saat sonra olumlu sonuçlar almaya başladıklarını kaydetti.

Ataoğlu, çalıştaydan sonra ikisi KKTC’den biri Türkiye’den olmak üzere sağlık turizmi alanında üç yatırımcının kendileri ile temasa geçerek arazi talebinde bulunduğunu söyledi. Sağlık turizminin, genel turizme de ciddi katkısı olacağına işaret eden Ataoğlu, çalıştayı organize eden Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Ahmet Savaşan’a teşekkür etti.

Fikri Ataoğlu, 87 değişik ülkeye ulaştırdıkları Kuzey Kıbrıs sağlık hizmetiyle, pek çok destinasyondan hastanelerine turist beklediklerini kaydetti.

Kuzey Kıbrıs’a iki tane eğlence kenti kurulacağını anımsatan Ataoğlu, “Şimdi de sağlık turizminde önemli adımlar atıyoruz. Esas hedefimiz, hem kış hem de yazda turizmde yüksek rakamlar. Esnafın, memnuniyeti, vatandaşın memnuniyeti bizim için önemli” dedi.

Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu da, bazı grupların karalama ve itibarsızlaştırma propagandalarına karşı bu projeye inandıklarını belirterek, ülkede kaliteli sağlık hizmeti verilebileceğini, sağlık turizminin en iyi şekilde yapılabileceğini söyledi.

Sağlık Turizmi için alt yapı eksiklerini tespit ettiklerini kaydeden Sucuoğlu, özellikle özel hastanelerin açılması ve devlet hastanelerinin kalitesini artırmakla, sağlık turizminde önemli bir potansiyele ulaşacaklarına inandıklarını anlattı.

Geçtiğimiz günlerde düzenledikleri çalıştaydan olumlu sonuçlar çıkardıklarını kaydeden Sucuoğlu, çok istekli oldukları bu proje için gerekli adımları atacaklarını ifade etti.

Sağlık turizmine özellikle özel sektörün hizmet vereceğine işaret eden Sucuoğlu, yeni açılacak devlet hastanelerinin de yeterli kapasitede olduğunu kaydetti.

Ahmet Savaşan da, Kuzey Kıbrıs’ta sağlık turizmi projesini hükümet ile birlikte başarıyla yürüttüklerini, çalıştayın da bu projenin önemli bir parçası olduğunu söyledi. Savaşan, artık sağlık turizmi master planı hazırlayarak, daha emin adımlarla projenin ilerleyeceğini belirtti.

Savaşan, sağlık turizmi alanı içinde yaşlılar için tatil köylerinin kurulmasını hedeflediklerini belirterek, “Ortak hedefimiz; 2017’de turizm çalışmalarımızı artırmak, 10 yılda iki yüz bin sağlık turisti ve 2 milyar dolar gelir” dedi.

