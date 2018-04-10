Sağlık Turizmi için 20 ülke ile anlaşma

Dünya sağlık, spor ve alternatif turizm kongre fuarına sektör temsilcileri ile birlikte Turizm ve Çevre Bakanlığı şemsiyesi altında katılan Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi’nin, “KKTC’ye 5 Milyon Euro kazandırma” hedefiyle 20’den fazla ülke ile yeni anlaşmaya imza attığı açıklandı.

Sağlık Turizmi Konseyi’nden yapılan açıklamaya göre, 165 ülkeden 5 binin üzerinde alım heyetinin katılımıyla Antalya'da bu yıl ikincisi, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan himayesinde gerçekleştirilen organizasyona, Konsey Başkanı Ahmet Savaşan, Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Remzi Gardiyanoğlu, Uluslararası Anlaşmalar Hukuk Danışmanı Av. Hasan Özyiğit ile Rus Ülkeler Koordinatörü Madina Gumarova’nın katıldığı belirtildi.

Konsey açıklamasına göre, Savaşan ve beraberindeki heyetin iki gün boyunca devam eden B2B görüşmelerine katıldığı ve 40’dan fazla ülke temsilcisiyle ayrı ayrı görüşerek 20 yeni anlaşmaya imza attığına yer verildi.



AVRUPA, RUSYA, UZAKDOĞU VE ORTADOĞU ÜLKELERİYLE ANLAŞMA YAPILDI

50 bin ikili iş görüşmesi ve 20 milyar TL'lik ticaret hacmi hedefiyle Antalya’da gerçekleştirilen uluslararası organizasyonda Kuzey Kıbrıs’ın da sağlık, spor ve alternatif turizm olanaklarını en etkin şekilde tanıtma imkanı bulduğunun altını çizen Ahmet Savaşan, yeni anlaşmaların Avrupa, Rusya, Uzakdoğu ve Ortadoğu ülkelerini ile imzalandığını belirtti.

ANLAŞMALAR ÜYE HASTANE, KLİNİK VE OTELLERİ KAPSIYOR

Yapılan anlaşmaların Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi’ne üye hastane, klinik ve otellere yurt dışından sağlık turisti gönderilmesini kapsadığına vurgu yapan Savaşan, “yapılan anlaşmalar sayesinde Kuzey Kıbrıs’a plastik cerrahi, tüp bebek, diş, kalp, radyoterapi, wellness ve sağlıklı yaşam köyleri gibi alanlarda 1000 yeni sağlık turisti gönderilmesini hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.