“Sağlık, trafik, geçim derdi”

Özelde Mağusa, genelde ise adanın her bölgesi için acilen giderilmesi gereken sorunlara değinen bölge sakinleri, ‘sağlık’ konusunda alarm verdi, en büyük beklentisinin bu yönde olduğunu ifade etti. Gözler şimdiden, seçim sonrası kurulacak olan hükümete çevrildi…

Fehime ALASYA

Özelde Mağusa’da genelde tüm bölgelerde en önemli sıkıntıların başında sağlık ve yollardaki alt yapı eksikliklerinin geldiğini savunan Mağusalı’lar, 8 Ocak’tan sonra oluşacak yeni hükümetten neler beklediğini anlattı.

Mağusa’daki bölge sakinleri, oluşacak yeni hükümetten ve milletvekillerinden, başta sağlık olmak üzere, yol, şeffaflık ilkeleri, döviz, işsizlik, toplum refahının yükseltilmesi ve banka prosedürleri gibi pek çok konuda taleplerde bulundu.

Toplumun faydasına olacak genel beklentiler içerisinde olduğunun altını çizen vatandaş, bu beklentilerinin karşılanacağından yana duyduğu şüpheleri dile getirdi.

Siyasette yer alan her bir bireyin şeffaf ve dürüst olması gerektiğini belirten Mağusalı vatandaşlar, milletin vekillerini her zaman sokaklarda, halkın yanında görmek istediğini ifade etti.

Ekonomik düzey arttırılmalı

“Asgari ücrete çalışıyoruz, TL kazanıp döviz harcıyoruz, bunları halk ile iç içe olup konuşmalılar” diyen vatandaşlar, işsizlik, toplum refahı ve döviz konularının önem arz eden sorunlar arasında yer aldığını anlattı.

“Tek işle geçinmek imkânsız bir hal aldı” diyen vatandaş, ülkedeki ekonomik düzeyin arttırılması gerektiğini belirtti.

Vatandaş, bankaların prosedürlerinden yana dertli…

Bazı bankalarda uygulanan prosedürlerin vatandaşı sömürme maksadı taşıdığını savunan vatandaş, bunu ‘yasal tefecilik’ olarak nitelendirip, derhal önlem alınması gerektiğini kaydetti.

“Hayati önem taşıyor”

Aydınlatmaların yetersiz olduğunu savunan vatandaş, adeta tarlaya dönen asfalt yolların olduğunu belirterek, yollardaki altyapı eksikliklerini işaret etti.

Vatandaş, bu konunun özellikle yaya ve öğrencisi fazla olan şehirlerde hayati önem taşıdığına vurgu yaptı.

Mağusalılar ne dedi?

Orçun Gazinocu: “İlk olarak sağlık, ardından da yollar ele alınmalı”

“Her alanda bir sorun var. Tümünü ele alabilecekler mi bilemiyorum… Bence ilk olarak ağlık, ardından da yollar ele alınmalı. Bu sorunlar her bölgenin ortak sıkıntısı, bir an önce çözülmeli.”

Hüdaverdi Hüdakam: “Umarız bundan sonra tüm siyasiler dürüst ve şeffaf olur”

“Beklentimiz çok ama yapan yok… Bizler şahsi değil genel beklentiler içeresindeyiz. Toplumun faydasına olacak işler yapılmalı, bireylerin değil…

Şimdiye dek olan beklentilerin hangisi yapıldı? Maalesef bu ülkede her şey bireysel... Siyasiler buna alışmış, halk buna alışmış, her alanda sıkıntı var ama çözüm bulan yok.

Kısa dönem siyasette yer alan bazı kişiler servetine servet katıyor, kimse de çıkıp bunun hesabını soramıyor, sormuyor… Umarız bundan sonra tüm siyasiler dürüst ve şeffaf olur.”

Gülşen Karahasan: “Sağlıktan tutun da eğitime, ekonomiye, trafiğe kadar her alanda sorun var”

“Bu adadaki yönetim ile bir şeylerin değişeceğine inanmıyorum. Bu konuda çok karamsarım, umudum yok… Sanırım bu adada iki tane sihirli değnek olursa bir şeyler değişebilir. Sağlıktan tutun da eğitime, ekonomiye, trafiğe kadar her alanda sorun var. Bunlar nasıl düzelir bilemiyorum…”

Yasemin Yılmaz: “Sağlık, eğitim ve trafik sektöründe köklü değişiklik şart”

“Siyasiler daha fazla halk arasına karışmalı. Onları sadece seçim dönemlerinde sokaklarda görmeyelim, her zaman halkın yanında olan vekillerimiz olmalı. Sağlık, eğitim ve trafik sektöründe köklü değişiklik şart fakat bu doğrultuda adımlar atılmıyor.”

Ayşe Taşkın: “Döviz, işsizlik, toplumun refahı gibi konuların derhal ele alınması gerek”

Göremediğimiz birçok siyasetçiyi şimdi seçim öncesinde görür olduk, seçimin ardından yine kaybolacaklar. Siyasetçilerin her zaman halk ile iç içe olması gerekiyor.

Döviz, işsizlik, toplumun refahı gibi konuların derhal ele alınması gerek. Bu alanlarda yapılacak olan iyileştirmeler vatandaşı memnun edebilir.

Asgari ücrete çalışıyoruz, TL kazanıp döviz harcıyoruz, bunları halk ile iç içe olup konuşmalılar.

Hüseyin Özberkcan: “Bankalarda birçok uygulama vatandaşı sömürme maksatlı yapılıyor”

Yollardaki aydınlatmalar çok kötü, yolların durumu içler acısı. Bu adanın her yerinde böyle, sadece Mağusa’da değil… Bunun yanında işsizlik, yerli işgücü, hayat pahalılığı, asgari ücret, halkın refahı gibi konular seçim sonrasında hemen ele alınmalı.

Bankaların uyguladığı ‘yasal tefecilik’ sistemi hemen çözülmesi gereken bir sorun. Bankalarda yapılan birçok uygulama vatandaşı sömürme maksatlı yapılıyor fakat kimse buna dur diyemiyor.

İsmail Manyera: “Yollar büyük sıkıntı, hayati önem taşıyor”

Yollar büyük sıkıntı. Altyapı yetersiz, yollar su altında kalıyor, aydınlatma deseniz çok kötü, üstelik bunlar tüm bölgelerde sıkıntı, sadece Mağusa’da değil… Çok fazla öğrenci, yaya olan yerler için bu sorun hayati önem taşıyor. Gelecek olan hükümetin bir an önce bu konularda adım atması gerekiyor.

Hakan Çetinkaya: “Hastanelerin durumu çok kötü…”

Biz Mağusa’ya yerleşeli birkaç ay oldu. Öncelikle şunu belirtmek isterim, burada sağlık sektöründe sanırım çok büyük sıkıntılar var. Hastanelerin durumu çok kötü… Bir an önce bu alandaki aksaklıkların veya eksikliklerin giderilmesi gerekiyor.

Erkin Öğretici: “Tek işle geçinmek imkânsız bir hal aldı”

Bana göre ekonomi çok büyük bir sorun. İnsanların alım gücü düştü, refahı yok, bu durum bir an önce önlenmeli. İki tüp alıyoruz, 100 TL, artık tek işle geçinmek imkânsız bir hal aldı.

Hediye Çevi: “Her bölgeye tam donanımlı bir hastane şart”

Ben Mağusa’da yaşamıyorum ama adadaki tüm sıkıntılar aynı, her yerde aynı sorunlar… En başta sağlık geliyor. Adanın her yanında hastaneler yetersiz, düzensiz, vatandaş bunların arasında eziliyor. Maddi, manevi yıpranıyor, güveni sarsılıyor. Her bölgeye tam donanımlı bir hastane şart…