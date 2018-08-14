Sağlık rakamları açıklandı: 1 ayda 2 bin 872 muayene

Sağlık Bakanlığına bağlı devlet sağlık kurumlarına haziran ayında, 86 bin 168 hasta başvururken, günlük muayene olan ortalama hasta sayısının 2 bin 872 olduğu bildirildi.



Sağlık Bakanlığı haziran ayına ilişkin Sağlık Hizmetleri İstatistik Raporu’nu açıkladı.



Sağlık Bakanlığı İstatistik Birimi, Sağlık Bakanı Filiz Besim'in de katılımıyla doktorların performanslarına ve sağlık hizmeti açısından ihtiyaçlara yönelik hazırladığı raporu, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet hastanesi hekimleriyle paylaştı.



MUAYENE OLAN ORTALAMA GÜNLÜK HASTA SAYISI 2 BİN 872



Sağlık Bakanlığı tarafından basınla da paylaşılan rapora göre, yoğunluğun olmadığı ve triaj sistemine de geçilmesiyle yoğunluğun azaldığı haziran ayında Sağlık Bakanlığına bağlı Yataklı Tedavi Kurumları ve Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi’ne 86 bin 168 hasta başvururken, günlük muayene olan ortalama hasta sayısı 2 bin 872 oldu.



Görev yapan 386 doktordan her biri haziran ayında ortalama 223 hastaya baktı.



Lefkoşa, sağlık hizmetlerinde başı çeken şehir olurken, Lefkoşa’yı sırasıyla Gazimağusa Devlet Hastanesi, Girne Akçiçek Hastanesi, Lefke Cengiz Topel Hastanesi ve Tren Yolu Sağlık Merkezi takip etti.



Lefkoşa’da Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi, sağlık hizmeti verilen en önemli sağlık servisi olurken bu hastanenin Acil servisi en yoğun hizmet veren birim oldu.



BURHAN NALBANTOĞLU HASTANESİ… 188 DOKTOR GÜNDE ORTALAMA 1237 HASTAYA BAKTI



Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde toplam 173 sağlık bölümü var. Bu bölümlerde Haziran 2018’de bakılan toplam hasta sayısı 37 bin 95 kişi. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nde haziran ayında günde ortalama bin 237 hastaya bakıldı.



Toplam 13 bin 63 hastanın bakıldığı Acil servis ilk sırada yer alıyor. 4 bin 421 hastanın bakıldığı İç Hastalıkları ikinci sırada; 2 bin 298 hastanın bakıldığı Dermatoloji üçüncü sırada; bin 733 hastanın bakıldığı Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları dördüncü sırada ve bin 731 hastanın bakıldığı Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Bölümü beşinci sırada geliyor.



Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nin 173 sağlık bölümünde çalışan doktor sayısı 188. Hastane’de en büyük yoğunluk, Acil Tıp, İç Hastalıkları, Onkoloji-Radyoloji ve Dermatoloji bölümlerinde. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde laboratuar göndermelerindeki en büyük yoğunluk, gene Acil Tıp, İç Hastalıkları ve Onkoloji bölümlerinde.



BARIŞ RUH VE SİNİR HASTALIKLARI HASTANESİ… DOKTOR SAYISI 13

Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde toplam 13 sağlık bölümü var. Bu bölümlerde toplam hasta sayısı bin 694 kişi. Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde haziran ayında, günde ortalama 57 hastaya bakıldı.



Toplam 684 hastanın bakıldığı Erişkin 3 Psikiyatrisi ilk sırada yer alıyor. 439 hastanın bakıldığı Erişkin 7 Psikiyatri Polikliniği ikinci sırada; 137 hastanın bakıldığı Çocuk 1 Psikiyatri Polikliniği üçüncü sırada; 103 hastanın bakıldığı Çocuk 3 psikiyatri polikliniği dördüncü sırada ve 85 hastanın bakıldığı Erişkin 4 psikiyatri polikliniği beşinci sırada geliyor.



Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nin sağlık bölümünde çalışan doktor sayısı 13. Haziran ayı içinde doktor başına düşen ortalama hasta sayısı 131 kişi.



GAZİMAĞUSA DEVLET HASTANESİ…73 DOKTOR, GÜNDE ORTALAMA 702 HASTA



Gazimağusa Devlet Hastanesi’ndeki 84 sağlık bölümünde haziran ayında 21 bin 60 hastaya bakıldı. Bu hastanede günde ortalama 702 hastaya bakılırken, 6 bin 109 hastanın bakıldığı Acil servis ilk sırada yer aldı. 3 bin 367 hastanın bakıldığı Radyoloji ikinci sırada; 2 bin 689 hastanın bakıldığı diğer dallar üçüncü sırada; bin 810 hastanın bakıldığı İç Hastalıkları dördüncü sırada ve bin169 hastanın bakıldığı Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon servisi beşinci sırada geldi.



Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde 73 doktor görev yaptı.



GİRNE AKÇİÇEK HASTANESİ… 51 DOKTOR GÜNDE ORTALAMA 415 HASTAYA BAKTI



Girne Akçiçek Hastanesi’ndeki 51 sağlık bölümünde 12 bin 451 hastaya bakıldı.



Günde ortalama 415 hastaya bakılırken, bin 642 hasta dışarıdan gelen hastalar kategorisinde ilk sırada yer aldı. Bunu bin 599 hastanın bakıldığı Dahiliye

2 Polikliniği, bin 448 hastanın bakıldığı Pansuman Enjeksiyon polikliniği, 889 hastanın bakıldığı Acil servis ve 532 hastanın bakıldığı Dahiliye izledi.

Girne Akçiçek Hastanesi’nde görev yapan 51 doktor ay boyunca ortalama 249 hastaya baktı.



LEFKE CENGİZ TOPEL HASTANESİ…29 DOKTOR,GÜNDE ORTALAMA 223 HASTA…



Cengiz Topel Hastanesi’nde toplam 23 sağlık bölümü bulunuyor. Bu bölümlerde haziran ayında 29 doktor tarafından bakılan hasta sayısı 6 bin 684. Günde ortalama 223 hastaya bakılan hastanede, 3 bin 209 hasta ile Acil servis ilk sırada yer aldı. Bunu bin 189 hastanın bakıldığı Kan alma bölümü ikinci sırada; 261 hasta ile Kulak Burun Boğaz Polikliniğini üçüncü sırada; 203 hastanın bakıldığı Genel Cerrahi Polikliniği dördüncü sırada ve 195 hastanın bakıldığı Çocuk 2 Polikliniği beşinci sırada takip etti.



TREN YOLU SAĞLIK MERKEZİ… GÜNDE ORTALAMA 168 HASTA



19 sağlık bölümü bulunan Lefkoşa Tren Yolu Sağlık Merkezi’ne haziran ayında 5 bin 50 hasta başvurdu.



Merkez’de günde ortalama 168 hastaya bakılırken, bin 516 hastanın bakıldığı Ayaktan Tedavi Hizmetleri ilk sırada, 582 hastanın bakıldığı Dâhiliye bölümü ikinci sırada, 453 hastanın bakıldığı Gece Polikliniği üçüncü sırada, 415 hastanın bakıldığı Genel Poliklinik dördüncü sırada ve 415 hastanın bakıldığı Kadın Doğum Polikliniği beşinci sırada yer aldı.

Tren Yolu Sağlık Merkezi’nde ay boyunca 10 doktor görev yaptı.