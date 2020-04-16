“Sağlık Ocağı'nda test yapıldı, sonuçlar negatif”

Lapta Belediyesi, Lapta Sağlık Ocağında Covid-19 testi yapıldığını ve sonuçların negatif çıktığını açıkladı. Aktif olarak çalışan görevli, temizlikçi, veznedar, ilaçlama görevlisi, evsel çöp toplayan çalışanlar, marketleri denetleyen ekiplerin ve oluşturulan komite yöneticileri ile Başkana test yapıldığı kaydedildi.

Belediye, Sağlık Bakanlığına teşekkür iletti.