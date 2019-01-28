Sağlık Müsteşarı Umure Örs oldu

Sağlık Bakanlığı Müsteşarlığı görevine Umure Örs atandı.

Dr. Ömer Gür’ün emekli olmasıyla boşalan Sağlık Bakanlığı Müsteşarlığı’na atanan Örs, daha önce Başbakanlık Dairesi Müdürlüğü görevini yürütüyordu.

Örs’ün bu görevinden alınarak Sağlık Bakanlığı Müsteşarlığı’na atanmasıyla ilgili üçlü kararnameler, Resmi Gazete’de yayımlanarak 25 Ocak itibarıyla yürürlüğe girdi.

Öte yandan Başbakanlık Dairesi Müdürlüğü’ne de yine 25 Ocak’tan geçerli olmak üzere Yeşim Kubilay atandı.