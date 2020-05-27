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Sağlık Komitesi ‘yol haritasını’ görüşecek

Sağlık Komitesi ‘yol haritasını’ görüşecek

İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi, geçiş kapılarının kademeli açılışıyla ilgili olarak Kıbrıslı Liderlerin 21 Mayıs'taki telefon görüşmelerinde değerlendirdikleri çerçevede izlenecek yol haritasını görüşmek üzere Pazartesi toplanıyor

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İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi 1 Haziran Pazartesi saat 14.00'te toplanıyor. Toplantıda geçiş kapılarının kademeli açılışıyla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Kıbrıslı Rum Liderin 21 Mayıs'taki telefon görüşmelerinde değerlendirdikleri çerçevede izlenecek yol haritası görüşülecek.

Toplantıda iki tarafın epidemiyolojik verilerinin değerlendirilerek geçişlerin kademeli normalleştirilmesine yönelik atılabilecek adımlar ele alınacak. Toplantıya iki taraftan uzmanlar yanında Teknik Komiteler Genel Koordinatörleri Meltem Onurkan Samani ile Adrianos Kyriakides de katılacaklar.

İki toplumlu söz konusu toplantı öncesinde komitenin Kıbrıslı Türk başkan ve üyelerinin, Sağlık Bakanlığı uzmanları ve yetkilileriyle çalışma toplantısı yapmaları da öngörülüyor

 

 

 

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