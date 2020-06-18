“Sağlık için hazırlık olmadan, ekonomik sorunlar çözülemez”

CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli, ülkede hala pandemi hastanesi yapılmamasını eleştirdi.

İncirli, hükümetin yaşanmış hadiseleri olmamış gibi kabul ettiğini ve “hiçbir şey yokmuş” gibi davrandığını söyledi.

Bir sorunu çözmek istiyorsanız, sorunlarla yüzleşmek gerektiğini vurgulayan İncirli, “hükümette yaşanan krizin de yok sayıldığını” söyledi.



1 Temmuz’dan sonra bir ikinci dalga halinde Lefkoşa Devlet Hastanesi’nin yeniden boşaltılacağını düşünenlerin yanılgı içinde olduklarını ifade eden İncirli, “hiçbir ekonomi sağlıkla ilgili hazırlıklar yapılmadan tıkırına girmez, ekonomik sorunlar çözülemez” dedi.



Covid dışı hastalarla ilgili denge sağlanmaması halinde sağlıkta çok büyük sıkıntılar yaşanacağını anlatan İncirli, pandemi hastanesi yokluğunda, farklı hastaların hizmet alacağı yatakların kullanılmasının yol açacağı sorunlara dikkat çekti.



Ülkede epidemiyolojik verilerin olmamasını da eleştiren İncirli, “sınırları açacaksak yeterli PCR kitine de sahip olunması gerekir” dedi.

İncirli, hükümetten beklentilerinin hem covid, hem covid dışı hastalara yeterli sağlık hizmetlerinin verilmesi olduğunu belirtti.



