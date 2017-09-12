Sağlık Hizmetleri Tüzüğü yargıda!

Serbest Çalışan Hekimler Birliği’nin Sağlık Hizmetleri Tüzüğü’yle ilgili ara emri talebine ilişkin bu sabah duruşma yapıldı. Mahkeme, karşı tarafın da dinlenmesi için 15 Eylül'e ertelendi.

Serbest Çalışan Hekimler Birliği Başkanı Remzi Gardiyanoğlu, tek taraflı ara emri duruşmalarının bugün saat 09.00’da Yüksek Mahkeme’de görüşüleceğini duyurmuştu.

Serbest Çalışan Hekimler Birliği, Sağlık Kurumları Ücretler Tarifesi (Değişiklik) Tüzüğü’nün yürürlüğünün durdurulması için dün Yüksek Mahkeme’de dava ve ara emri dosyalamıştı.