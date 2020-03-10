Sağlık ekipleri Salamis’e gitti, gemi bekledi

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, Mersin-Mağusa seferini yapan Bozcaada feribotunun limana yanaşması ve yolcuların indirilmesinde sabah saatlerinde sağlık ekiplerinin Salamis’e yönlendirilmesi nedeniyle gecikme yaşandığını açıkladı.

Sabah saatlerinde Mağusa Limanı’na yaklaşan feribot ve yolcularının bekletilme sebebinin limanda bulunan sağlık ekiplerinin Salamis Otel’e yönlendirilmesi olduğunu belirten Bakan Atakan, bu nedenle gecikme olduğunu söyledi.

YENİDÜZEN’e konuşan Bakan Atakan, “Gecikme olduğu doğrudur. Bugün sabah Salamis Otel’de test sonucunun pozitif çıkmasının ardından bölgeye sağlık ekipleri yönlendirildi. Feribottaki yolcular bekletildi, ancak gelen yolcuların da sağlık taraması yapılana kadar tüm yolcular feribottan saat 15.00 sıralarında indi. Şuan itibari ile limanlarda her hangi bir sıkıntımız yok” dedi.