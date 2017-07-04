Mağusa’da aralarında çıkan kavgada kendisini sol kulağından bıçakla yaraladığı gerekçesiyle Erkut Ümiter’i karın kısmından bıçaklayan zanlı H.H.G, dün yeniden Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

“Yaralama”, “Kanunsuz bıçak taşıma”, “Vahim zarar”, “Ciddi darp”, “Kavga” ve “Rahatsızlık” suçlarıyla ilgili olarak dün yeniden mahkemeye çıkarılan zanlının tutukluluk süresi 4 gün daha uzatılırken, hastanede müşahede altında bulunan ve ameliyatla kalın barsağı alınan Erkut Ümiter’in ise sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Ümiter’in yırtılan kalın bağırsağı alındı…

Meselenin tahkikat memuru Vedat Bilginaylar, 30 Haziran tarihinde Gülseren bölgesinde deniz kenarında alkollü vaziyette bulunan zanlı H.H.G ile şuanda hastanede müşahede altında bulunan Erkut Ümiter’in arasında çıkan tartışmada birbirlerinin vücutlarının muhtelif yerlerine vurarak kavgada yer aldıklarını belirtti.

Ayni tarihte henüz kimin üzerinde bulunduğu tespit edilemeyen toplam 18 cm uzunluğundaki sivri uçlu bıçakla önce Erkut Ümiter’in, zanlının sol kulağından yaraladığını belirten Bilginaylar, akabinde zanlı H.H.G’nin, ayni bıçağı Ümiter’in karın kısmına bir kez sokarak yaraladığını açıkladı. Bilginaylar, ayni tarihte zanlı Geçit’in Mağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından tutuklandığını ifade ederek, Erkut Ümiter’in ise almış olduğu bıçak darbesinden dolayı ameliyata alındığını ve yırtık tespit edilen kalın bağırsağının alındıktan sonra Mağusa Devlet Hastanesi Cerrahi Servisinde müşahede altına alındığını ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu açıkladı.

Bıçak üzerinde parmak izi araştırması yapılacak…

Polis Memuru Vedat Bilginaylar, olayda kullanılan bıçağın olay yerinde bulunarak emare alındığını belirterek, konu suç aletinin üzerinde parmak izi araştırması yapılması gerektiğini açıkladı. Biginaylar ayrıca zanlı H.H.G’nin gönüllü ifade vererek Erkut Ümiter ile kavga ettiklerini akabinde Erkut Ümiter’in arabasına giderek bıçak alıp geri geldiğini ve kendisini sol kulağından yaraladığını ve kendisinin de bıçağı Ümiter’in elinden alıp karnından yaraladığını itiraf ettiğini açıkladı. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın devam ettiğini belirten Bilginaylar, zanlının 8 gün süreyle daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

4 gün daha…

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Gülay Süleymanoğlu, zanlı H.H.G’nin tahkikat maksatları bakımından 4 gün süreyle daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.