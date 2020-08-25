"Sağlık da önemli, eğitim de…"

Hüseyin ÖZBARIŞCI

Ülkemizde son dönemde Coronavirüs (Covid-19) vakalarının artması ve kısa süre sonra yeni eğitim ve öğretim sezonunun başlayacak olması, öğrencilerin ailelerini sağlık açısından endişelendiriyor. YENİDÜZEN’e konu hakkında konuşan kimi yurttaş, böyle bir ortamda eğitimin söz konusu olamayacağını savunurken, kimi yurttaş da gerekli tedbirlerin alınmasıyla eğitimin başlayabileceğini belirtiyor.

Daha önce de yapılan online eğitim üzerine de yorum yapan vatandaşlar, online eğitimin ülkemiz şartlarında yüzde yüz oranında başarılı olunmadığının altını çizdi.

Çavuşoğlu açıklamıştı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile Sağlık Bakanı Ali Pilli, geçtiğimiz Cuma günü yaptığı basın toplantısında yeni eğitim ve öğretim sezonunun online olarak 1 Eylül’de, yüz yüze eğitimin de 14 Eylül’de başlayacağını duyurmuştu.

Okullarda yeni sezon hazırlıkları yapılıyor

Hükümetin Eylül ayında okulların açılmasını duyurmasıyla okullarda da yeni sezon hazırlıkları başladı. Okullarda temizlik çalışmalarının yanı sıra tadilatlar da yapılıyor.

Yurttaş ne dedi?

Soner Anmış: “Okullar geç kalınmadan açılmalı”

“Çocuklarımızı okula yollamak için elbette ki tedirginlik herkeste var. Bence okuldaki öğretmenler ve büyükler çocuklara hijyen ve temizlik konusunda gereğinden fazla yardımcı olacaktır. Çünkü artık her şey eskisi gibi olmayacak. Herkes bunun bilincedir ve ona göre hareket edecektir. Dolayısıyla bence okullar geç kalınmadan açılmalı. Hiçbir şey sağlıktan önemli değil ama eğitim de şart. Çocuklar okula gitse de, gitmese de bu salgın yürüyecek. O yüzden sistemli olarak artık buna alışmalıyız”

Sibel Açıkşukran: “Okulların açılması taraftarı değilim”

“Şu anda ortalık sağlık açısından oldukça karışmış vaziyette. Benim 10 ve 16 yaşında iki çocuğum var. Onların sağlığı her şeyden önemlidir ve ilk sırada gelir. Yetişkin insan bir şekilde kendi sağlığını koruyabilir ama küçük çocuk koruyamaz. O yüzden okulların açılması taraftarı değilim. Hele hele hafta sonu çıkan vakalardan sonra artık göndermeyi hiç düşünmüyorum”

Soydan Sakallı: “Böyle bir ortamda çocuklarımızı okula yollamak için endişeliyiz”

“İki çocuğum var kısa süre sonra eğitim başlayacak ve oldukça tedirginim. Böyle bir ortamda uzaktan eğitim olayı pek sağlıklı değil. Bunun çeşitli sebepleri var. Hem maliyetli bir iş hem de kişisel sorumluluklar ve ihtiyaçları gerektiren bir olay. O yüzden olacağı pek mümkün görülmüyor. 14 Eylül’de yüz yüze eğitim başlayacak gibi görünüyor ama başlasa bile nasıl devam edeceği konusunda tereddütlüyüm. Çünkü ülkeye gelişler devam ediyor. Tabii girişler tüm dünyada olduğu gibi sağlıklı bir ortamda olacak bu da zorunlu olan bir şey ama bizim şu anda ne pandemi hastanemiz var, ne sağlık altyapımız var, ilaçların durumu nedir onu da bilemiyoruz. O yüzden böyle bir ortamda çocuklarımızı okula yollamak için tabii ki endişeli oluyoruz. Bildiğim kadarıyla çocuklara PCR testi de yapılmıyor. Bu, sıkıntıyı daha da ciddi boyutlara taşıyabilir”

Ece Sabit: “Hem aileler, hem çocuklar için tedirginim”

“Ben bir veli değilim ama hem çocuklar için, hem de aileler için oldukça tedirginimin. Bu ülkede hatalı karar üstüne başka bir hatalı karar üretiliyor. Ya en başından hiç açılmayacaktı. Ya da en başından bu kadar tantana yapılmayacaktı ve bir şekilde Covid-19’la birlikte yaşamayı öğrenecektik. Hükümetimiz eğer 4 vaka çıkınca her tarafı kapatıp ‘Biz salgını yendik, mükemmeliz’ diyebiliyorsa ve birçok iş yerinin kapanmasına neden oluyorsa, o zaman şu anda kimse sesini çıkarmamalı. Çünkü başarısız oldular.”

Ece Çelikdal: “Keşke karantinasız girişlere hiç izin vermesek”

“Kısa süre sonra okullar açılacak ve vakalar yükseldiği için oldukça tedirginim. Çünkü tedirgin değiliz desek yalan olur. Daha önceki süreçte de online eğitim çalışılmıştı ancak yüzde yüz oranında başarılı olunduğunu söyleyemeyiz. Vakalar biraz istikrarsız yükselse de ve çıkan vakalar ağır vakalar olmasa da, böyle bir süreçte sağlık çok önemli. Sınıflarda ciddi anlamda kısıtlama yapılacağı söyleniyor ama bence bu işte pek başarılı olunamayacak. Çünkü bunun kış aylarını düşünmek zorundayız. Kış aylarında sınıfın her tarafı kapalıyken, sonuçta 20 öğrenci, 1 de öğretmen aynı havayı solacak. Ben esas meselenin sadece okullar için değil, bütün ülke için olduğunu düşünüyorum. Keşke karantinasız girişlere hiç izin vermeseydik”

Ayşe Taşkan: “Gerekli tedbirler alınacaksa neden açılmasın?”

“Bir tedirginlik var ama bence okullar açılmalı. Gerekli tedbirler alınacaksa neden açılmasın? Şu anda benim çocuğuma bakacak kimsem yok ve benim çocuğum benimle birlikte işe geliyor. Şu anda benim çocuğum için daha riskli bir ortam var. Genel anlamda da çocuklar zaten dışarda yani zaten dışarıda yeteri kadar risk var. Gerekli tedbirler alınırsa, çocuklar okulda daha güvenli olur”



Türk Maarif Koleji Lefkoşa Türk Lisesi ve Demokrasi Ortaokulu’nda temizlik ve tadilat çalışmaları yapılıyor.