Sağlık çalışanlarına 2 toplumlu teşekkür

PeacePlayers-Cyprus, COVID-19 salgınına karşı yoğun mesai harcayan sağlık çalışanlarına destekte bulunmak amacıyla destek videosu yayınladı.

PeacePlayers-Cyprus, Lefkoşa Türk Belediye Başkanı Mehmet Harmancı, Lefkoşa Rum Belediye Başkanı Constantinos Yiorkadjis’in desteğiyle Kıbrıs’ın kuzeyinde ve güneyinde COVID-19 salgınına karşı yoğun mesai harcayan sağlık çalışanlarına destekte bulunmak amacıyla destek videosu yayınladı.

Kıbrıs genelinde “birlikte oynayan çocukların birlikte yaşamayı öğrenebilecekleri” ilkesiyle yürütülen uzlaşma programları için uluslararası bir ağın parçası olan PeacePlayers-Cyprus etkinliklerine çevrimiçi olarak devam ediyor. Her hafta güney ve kuzeyden çocukları çevrim içi ortamda bir araya getirmeye devam eden Dernek, bu süreçte hastanelerde yoğun çaba sarf eden ve risk altındaki sağlık çalışanlarına destek oldu.

Destek videosuna Lefkoşa Türk Belediye Başkanı Mehmet Harmancı, Lefkoşa Rum Belediye Başkanı Constantinos Yiorkadjis de fotoğraflarıyla destek verirken, PeacePlayers-Cyprus bünyesinde yer alan çalışanlar ve çocuklar da fotoğraflarını paylaştı.