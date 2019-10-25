Lefkoşa22 °C

  1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. "Sağlık çalışanlarımıza yapılan şiddet hiçbir şekilde kabul edilemez”
"Sağlık çalışanlarımıza yapılan şiddet hiçbir şekilde kabul edilemez”

"Sağlık çalışanlarımıza yapılan şiddet hiçbir şekilde kabul edilemez”

Sağlık Bakanı Ali Pilli, bugün öğle saatlerinde Güzleyurt Sağlık Merkezi'nde yaşanan darp olayıyla ilgili açıklamada bulundu. Pilli, sağlık çalışanlarına  yapılan şiddet ve hakaretlerin kabul edilemez bir durum olduğunu belirtti.

A+A-

Sağlık Bakanı Ali Pilli, bugün öğle saatlerinde Güzleyurt Sağlık Merkezi'nde yaşanan darp olayıyla ilgili açıklamada bulundu. Pilli, sağlık çalışanlarına  yapılan şiddet ve hakaretlerin kabul edilemez bir durum olduğunu belirterek, hukuksal sürecin takipçisi olacağını dile getirdi.

Sağlık Bakanı Pilli'nin konu ile yaptığı açıklama şu şekilde;

"Güzelyurt Sağlık Merkezi’nde görev yapan sağlık çalışanlarımızın bugün darp edildiklerini üzülerek öğrenmiş bulunmaktayım.

Sağlık çalışanlarımıza yapılan şiddet ve hakaretin hiçbir şekilde kabul edilemeyeceğini belirtir, yaşananlarla  ilgili tüm detaylı bilgileri aldığımı, soruşturmanın başlatıldığını ve konunun takipçisi olacağımı, kamuoyunun bilgisine getirmek isterim.

Fiziksel şiddete uğrayan sağlık personelimize geçmiş olsun dileklerimi iletir, gerek manevi gerekse hukuksal sürecin takipcisi olacağımı  ve bunu yapanların cezalandırılması için her türlü desteği sağlayacağımı bir kez daha vurgularım."

Bu haber toplam 152 defa okunmuştur
Etiketler : ,
Önceki ve Sonraki Haberler
İlgili Haberler
"Bugün yaşananlar buzdağının sadece görünen kısmıdır""Sağlıkta şiddet sanılandan çok daha fazladır"Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lefkoşa Milletvekili Sıla Usar İncirli; "Bugün Güzelyurt Sağlık Merkezi’nde yaşananlar buzdağının sadece görünen kısmıdır. Sağlıkta şiddet sanılandan çok daha fazladır" dedi.
Babasını göremedi, doktoru darp ettiBabasını göremedi, doktoru darp etti