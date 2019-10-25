"Sağlık çalışanlarımıza yapılan şiddet hiçbir şekilde kabul edilemez”

Sağlık Bakanı Ali Pilli, bugün öğle saatlerinde Güzleyurt Sağlık Merkezi'nde yaşanan darp olayıyla ilgili açıklamada bulundu. Pilli, sağlık çalışanlarına yapılan şiddet ve hakaretlerin kabul edilemez bir durum olduğunu belirterek, hukuksal sürecin takipçisi olacağını dile getirdi.

Sağlık Bakanı Pilli'nin konu ile yaptığı açıklama şu şekilde;

"Güzelyurt Sağlık Merkezi’nde görev yapan sağlık çalışanlarımızın bugün darp edildiklerini üzülerek öğrenmiş bulunmaktayım.

Sağlık çalışanlarımıza yapılan şiddet ve hakaretin hiçbir şekilde kabul edilemeyeceğini belirtir, yaşananlarla ilgili tüm detaylı bilgileri aldığımı, soruşturmanın başlatıldığını ve konunun takipçisi olacağımı, kamuoyunun bilgisine getirmek isterim.

Fiziksel şiddete uğrayan sağlık personelimize geçmiş olsun dileklerimi iletir, gerek manevi gerekse hukuksal sürecin takipcisi olacağımı ve bunu yapanların cezalandırılması için her türlü desteği sağlayacağımı bir kez daha vurgularım."