Sağlık Bakanlığı'ndan test izni

Sağlık Bakanlığı Antikor testleri konusunda duyuru yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, doktor talebi olması kaydıyla tüm yetkili laboratuvarlarda testlerin yapılması için izin verildiği belirtildi.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle;

"Covid 19 Eliza yöntemi ile ImG ve IgG bakılması için doktor talebi olması kaydıyla tüm yetkili laboratuvarlarda bu testlerin yapılması için izin verilmiştir. Test kitlerini ithal edecek medikal şirketleri ve ecza depoları tarafından her testten 100 adet Sağlık Bakanlığı'na ücretsiz deneme amaçlı verilmesi ve yapılacak test sonuçlarına göre ithalatına izin verilmesi uygun görülmüştür."