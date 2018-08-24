Mağusa Devlet Hastanesi’nde dahiliye 2 servisi olarak bilinen, dahiliye ve aynı zamanda göğüs hastalarının tedavisine hizmet veren serviste, bayram dolayısıyla hasta sayısında azalma olduğunu açıklayan Sağlık Bakanlığı, bu nedenle servislerin birleştirildiğini duyurdu.

Bakanlık’tan yapılan açıklama şöyle:

“Mağusa Devlet Hastanesi’nde dahiliye 2 servisi olarak bilinen, dahiliye ve aynı zamanda göğüs hastalarının tedavisine hizmet veren servisimizde bayram dolayısıyla hasta sayısında azalma oldu. Dahiliye 2 servisi bu nedenle personelin daha etkin çalışmasını sağlamak amacıyla 18 ağustos cumartesi günü itibarıyla her yıl olduğu gibi bayram süresince diğer servislerle birleştirilmiştir.

Şu an kesintisiz aynı hizmeti veren diğer yatılı servislerimizde tedavi alan hastalarımızın, bayram sonrası ve yeni müracaat eden hastalarla birlikte dahiliye 2 servisi tekrar açılacaktır.

Bu konuda Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi Müdürlüğü ve hastane yönetiminden tam bilgi almadan yapılan göğüs servisinin kapatıldığı yönünde yapılan haberler gerçeği yansıtmamakla birlikte personelimizin motivasyonunu olumsuz yönde etkilemektedir.

Bu vesileyle halkımızı doğru bilgilendirerek esenlikler dileriz.”