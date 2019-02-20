Sağlık Bakanlığı'ndan münhal duyurusu

Sağlık Bakanlığı’na bağlı devlet hastanelerinde ve sağlık merkezlerinde sözleşmeli olarak görevlendirilmek üzere, uzman ve hekim alınacağı duyuruldu.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada,1 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı, 3 Psikiyatrist, 2 Kadın Doğum Uzmanı, 1 Dahiliye Uzmanı, 1 Nöroloji Uzmanı, 2 Pratisyen Hekim ve 1 de Eczacı alımı yapılacağı açıklandı.

Mühal başvurularında ‘KKTC vatandaşlığı’ aranırken, eczacılık için başvuruda Yüksek Lisans mezunu olma koşulu yer aldı. 1 Mart tarihine kadar geçerli olan münhallerde müracaatlar Sağlık Bakanlığı’na yapılacak.