Sağlık Bakanlığı'ndan münhal duyurusu
Sağlık Bakanlığı hastane ve sağlık merkezleri için münhal duyurusu yaptı.
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Sağlık Bakanlığı’na bağlı devlet hastanelerinde ve sağlık merkezlerinde sözleşmeli olarak görevlendirilmek üzere, uzman ve hekim alınacağı duyuruldu.
Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada,1 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı, 3 Psikiyatrist, 2 Kadın Doğum Uzmanı, 1 Dahiliye Uzmanı, 1 Nöroloji Uzmanı, 2 Pratisyen Hekim ve 1 de Eczacı alımı yapılacağı açıklandı.
Mühal başvurularında ‘KKTC vatandaşlığı’ aranırken, eczacılık için başvuruda Yüksek Lisans mezunu olma koşulu yer aldı. 1 Mart tarihine kadar geçerli olan münhallerde müracaatlar Sağlık Bakanlığı’na yapılacak.
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