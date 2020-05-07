Sağlık Bakanlığı’ndan kan bağışı kampanyası

Covid-19 sürecinde kan bağışının ciddi şekilde azalması nedeniyle, thalassaemia hastalarının kan ihtiyacını gidermek için Sağlık Bakanlığı, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı ve Kuzey Kıbrıs Thalassaemia Derneği işbirliğinde, bugün ve yarın, 10.00-16.00 saatleri arasında, Lefkoşa Türk Belediyesi binası önünde kan bağış kampanyası düzenleniyor.

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8 Mayıs Dünya Thalassaemia Günü dolayısıyla, ‘Dünya Thalassaemia Gününde kan bağışla, hayat kurtar’ sloganıyla gerçekleştirilecek bağış kampanyası için vatandaşlara destek çağrısında bulunuldu. Sağlık Bakanlığı, bu zor dönemde kan bağışının çok önemli olduğunu vurgulayarak, kan bağışı yapabilecek olan herkesi kan vermeye davet etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı, bugün ve yarın Lefkoşa Türk Belediyesi önünde, kan bağış aracıyla bağışta bulunmak isteyenleri bekliyor.

Hemşireler, Covid-19 salgını dolayısıyla kan stoklarının önemli ölçüde azaldığını ve başta Thalassemia hastaları olmak üzere, kana ihtiyacı olan acil vakalar ve ameliyatlar bulunduğunu dile getirerek, bağışta bulunmak isteyen gönüllülere seslendi.

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı Kan Hizmetlerinde görevli hemşireler, Covid-19 salgını dolayısıyla kan stoklarının önemli ölçüde azaldığını ve Ramazan çadırı da kurulmadığı için kan verenlerin sayısında ciddi anlamda düşüş yaşandığını vurgulayarak, halka kan bağışı konusunda herhangi bir tereddütleri olmaması gerektiğini dile getirdi.

Hemşireler, kan bağış aracının günlük olarak dezenfekte edildiği bilgisini vererek, her bağışçı sonrası kullanılan materyaller, koltuk ve araç içinin dezenfekte edilerek sterilize hale getirildiğini ve herhangi bir enfeksiyon veya bulaşın söz konusu olmadığını söyledi.